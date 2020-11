Feuer im Coffee Store

Gegen 9.30 Uhr sei die Feuerwehr wegen des Brandes einer Röstmaschine im ersten Obergeschoss zum Café in der Innenstadt alarmiert worden, sagte Einsatzleiter Phillipp Neuhaus. Bei Eintreffen mit mehreren Löschfahrzeugen, darunter zwei Drehleiterwagen, habe sich heraus gestellt, dass der Coffee Store-Besitzer das Feuer an der Maschine bereits gelöscht hatte. Allerdings: Flammen und Rauch waren in die Abluftanlage gezogen.

„Das Feuer in der Abluftanlage konnten wir schnell löschen, der Coffee Store wurde mit einem Überdruckbelüfter entraucht“, sagte Einsatzleiter Neuhaus. Als wesentlich aufwendiger als zunächst angenommen stellten sich anschließenden Arbeiten an der Abluftanlage im verrauchten Innenhof des Hauses Obernstraße 2 da.

Vermutlich wegen der Hitzeentwicklung des Feuers war Dämmmaterial um das Abluftrohr in Brand geraten, sagte der Einsatzleiter. Um löschen zu können, hätten Feuerwehrleute in mühevoller Kleinarbeit Stück für Stück die Verkleidung der im Innenhof verlaufenden Abluftanlage lösen müssen. „Damit wollen wir verhindern, dass ein Glutnest übersehen wird und sich das Feuer neu entzündet“, erklärte Einsatzleiter Neuhaus. „Ein Ende des Einsatzes ist noch nicht abzusehen“, hieß es gegen 11 Uhr.

Um 12 Uhr meldete ein Feuerwehrsprecher, dass die ersten Fahrzeuge von der Obernstraße abrücken. „Der Einsatz wird aber noch bis mindestens 13 Uhr dauern“, so die Einschätzung.

Für die Löscharbeiten sind ein Teil des Alten Marktes und die Fußgängerzone Niedernstraße zwischen dem Theater und der Obernstraße gesperrt. Fußgänger können den Bereich hinter dem Brunnen auf dem Alten Markt und durch den Arkadengang am Theaterhaus passieren. Der Wochenmarkt ist nicht beeinträchtigt.