Feuer im Coffee Store gelöscht

Der Coffee Store bleibt nach dem Feuer vorerst geschlossen. „Wir wissen nicht, wann wir wieder aufmachen. Wir wissen derzeit auch nicht, ob wir unseren Kaffee weiter verwenden dürfen“, sagte Inhaber Axel Deppe zur aktuell unklaren Lage und möglicherweise von Flammen, Rauch und Ruß verursachten Gesundheitsgefahren.

Gegen 9.30 Uhr am Freitag sei die Feuerwehr wegen einer brennenden Röstmaschine im ersten Obergeschoss zum Café in der Innenstadt alarmiert worden, sagte Einsatzleiter Phillipp Neuhaus. Inhaber Axel Deppe sprach von einer Verpuffung am Röster in die an der Maschine angeschlossenen Abluftanlage. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Coffee Store-Besitzer den Brand an der Röstmaschine bereits mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft.

„Das Feuer in der Abluftanlage konnten wir schnell löschen, der Coffee Store wurde mit einem Überdruckbelüfter entraucht“, sagte Einsatzleiter Neuhaus. Als wesentlich aufwendiger als angenommen stellten sich anschließenden Arbeiten an der Abluftanlage im verqualmten Innenhof des Hauses Obernstraße 2 da.

Wegen der von Flammen, Rauch und Ruß verursachten Hitzeentwicklung war Dämmmaterial aus Plastik um das zerstörte, nicht feuerfeste Abluftrohr in Brand geraten, sagte der Einsatzleiter. Um löschen zu können, hätten Feuerwehrleute in mühevoller Kleinarbeit Stück etwa zwei Quadratmeter der Verkleidung der im Innenhof verlaufenden Abluftanlage aufsägen und lösen müssen. Dann wurde mit Wasser aus einem C-Rohr gelöscht. „Wir müssen sicher gehen, dass kein Glutnest zurück bleibt und sich das Feuer neu entzündet“, erklärte Einsatzleiter Neuhaus die aufwendigen Arbeiten.

Gegen 12.35 Uhr rückten die letzten Brandbekämpfer vom Coffee Store ab. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden wird von der Feuerwehr auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Für den Feuerwehreinsatz waren ein Teil des Alten Marktes und die Fußgängerzone Niedernstraße zwischen dem Theater und der Obernstraße gesperrt. Der Wochenmarkt am Freitag war nicht beeinträchtigt.