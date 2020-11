WB Bis irgendwann Hilfe eintreffen sollte, wurde eine leichte luftdurchlässige Holzkiste über die ruhige Eule gesetzt, bei der dann etwas Blut entdeckt wurde.

Erst nach einigen Telefonaten kam das Hilfegesuch bei Peter Franzeck vom BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) an. Dieser engagiert sich seit mehr als 20 Jahren im Artenschutz für Eulen und Greifvögel. Franzeck nahm daraufhin sofort Kontakt mit den Findern auf und sah sich den Vogel vor Ort an, der aber keine äußerlichen Verletzungen aufwies.

Um aber eventuell innerliche Verletzungen auszuschließen und ihn mit Nahrung zu versorgen, entschied Naturschützer Peter Franzeck, das als Waldkauz identifizierte Tier zur Auffangstation nach Bielefeld-Olderdissen zu bringen. Mit dem dortigen Team arbeitet er schon seit Jahren gut zusammen und bedankt sich bei dieser Gelegenheit für deren Unterstützung und Hilfe.

Beim vorsichtigen Umsetzen des Kauzes in einen Karton zeigte der Vogel, dass seine Greif- und Abwehrreflexe noch vorhanden waren. Nachdem der Nachtgreif einige Tage zur Untersuchung, Beobachtung und Pflege in Olderdissen verbracht hatte, konnte er am Donnerstag wohlbehalten und wieder fit in seiner gewohnten Umgebung in Herford in die Freiheit entlassen werden.

Für Franzeck, der schon einige der interessanten Vögel ausgewildert hat, immer wieder ein glücklicher und erhebender Moment. Am späten Nachmittag, kurz vor dem Dunkelwerden, wurde der Transportkarton auf einer kleinen Wiese langsam geöffnet. Doch der Kauz hatte es sich drinnen gemütlich gemacht. Mit zugekniffenen Augen lag er völlig entspannt in einer Ecke und wollte auch nicht nach draußen.

Nachdem Peter Franzeck dann den Karton mehrmals vorsichtig bewegt hatte, ging alles ganz schnell. Der Vogel startete durch, drehte eine Kurve und flog in den angrenzenden Baumbestand hinein.