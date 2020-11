Bielefeld, wie sieht Deine Zukunft aus?

Frau Pasch, bei Ihrem ersten Auftritt als neue Vorsitzende des Verkehrsvereins sagten Sie: Lasst uns einen Stadtspaziergang machen und schauen, wo wir etwas verbessern können. Sind Sie mittlerweile schon spazieren gegangen?

Ursula Pasch: Die Vorbereitungen laufen. Bielefeld Marketing entwickelt gerade Impulse für die Zukunft der Innenstadt, in dem die Stadtspaziergänge strategisch integriert werden. Wir überlegen gemeinsam, wen wir dazu einladen. Vertreter aller Altersgruppen Schüler, Studenten, Senioren, Menschen mit Behinderung sollen ebenso dabei sein wie Anwohner, Einzelhandel, Gastronomie, Schausteller, Polizei, um nur einige zu nennen. Das muss gut vorbereitet sein, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen und bestenfalls hilfreiche Anregungen für die Gestaltung von Teilen der Innenstadt liefern. Im Frühjahr nächsten Jahres ist der richtige Zeitpunkt, um spazieren zu gehen.

Wo ließe sich denn kurzfristig etwas verändern? Und was würden Sie dort verändern?

Pasch: Kurzfristig werden bauliche Maßnahmen nicht umsetzbar sein, aber da, wo Menschen mit ihrer Fantasie und Initiative zum Einsatz kommen, um ihre Stadt selber zu gestalten, ist viel möglich. Für erfolgreiche Aktionen zum Mitmachen gibt es viele gute Beispiele. Warum nicht einfach (in einer Zeit nach Corona) im Schatten der Neustädter Marienkirche Tango tanzen? Das bringt Leben in die gute Stube. Oder ausgemusterte Stühle sammeln, gemeinsam in der Fußgängerzone einheitlich rot streichen und in der Innenstadt aussetzen. Anwohner kümmern sich dann um die Funktionstüchtigkeit, den Standort und die Winterlagerung. So gibt es mehr Gelegenheit, sich irgendwo hinzusetzen, zu verweilen und ins Gespräch zu kommen. Bielefeld Marketing könnte solche sichtbaren Mitmach-Aktionen super begleiten und planen.

Herr Knabenreich, Sie haben bei der Jahresversammlung gesagt: Wir müssen nicht nur die Verkehrsfrage klären, also wie und womit die Menschen in die Innenstadt kommen, sondern noch viel wichtiger: Warum sollten sie überhaupt in die Innenstadt kommen wollen? Nur eine gute Fachberatung vom Händler können Sie ja nicht gemeint haben.

Knabenreich: Eine gut funktionierende und attraktive Innenstadt ist zentral für die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit einer Stadt. Der Handel ist dabei enorm wichtig, aber längst nicht mehr alleiniger Anziehungspunkt. Es geht um eine ansprechende Mischung aus Handel und Gastronomie, Kunst und Kultur, Orten der Bildung, touristische attraktive Anlaufstellen, Inspiration, Orten mit hoher Aufenthaltsqualität und das Prinzip „Sehen und gesehen werden“. Der Besuch der Innenstadt muss ein positives Erlebnis sein.

Sie sagen, die Aufenthaltsdauer muss gesteigert, die Attraktivität beim Einkaufen erhöht und der Erlebnisfaktor verbessert werden. Haben Sie Ideen, und wenn ja: Wie und wann könnten diese umgesetzt werden?

Knabenreich: Wenn es um die Aufenthaltsqualität geht, müssen wir uns auch die unterschiedlichen Nutzergruppen anschauen und auf deren Bedürfnisse eingehen. Dann geht es auch um Fragen wie ausreichende Sitzgelegenheiten in den Einkaufsstraßen, Spielmöglichkeiten für Kinder, Sauberkeit, Beleuchtung und auch mal schöne Aktionen, die zur Attraktivität beitragen. Diese Fragen stellen sich aber nicht nur in Bielefeld, sondern in fast allen Innenstädten europaweit. Da lassen sich auch schöne Ideen mit anderen Städten austauschen.

Frau Pasch, als Architektin sehen viele Sie als städtebauliche Expertin, die Bielefeld schöner macht. So schön die Stadt an manchen Stellen auch ist, aber ein bisschen Farbe wird da nicht reichen, oder?

Pasch: Da gebe ich Ihnen recht, Bielefeld hat wunderschöne Ecken und ist sehr lebenswert, und ein bisschen Farbe wird nicht reichen, es braucht eine übergeordnete strategische Planung. In meiner Funktion als Vorsitzende des Verkehrsvereins sehe ich meinen Schwerpunkt allerdings nicht als städtebauliche Expertin, sondern darin, mit allen Akteuren ins Gespräch zu kommen und zum Handeln zu motivieren. Der Wille zu Veränderung muss jedoch von innen kommen, da würde ich mir manchmal mehr Mut und Experimentierfreude wünschen. Innenstädte werden oft als attraktiv empfunden, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen. Händler brauchen gemeinsame Aktionen, Serien von Kleinevents – attraktive Angebote, die einen Mehrwert für den Kunden schaffen und damit einen Grund, um überhaupt in die Stadt zu kommen, und weitere Gründe, um zu bleiben.

Wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Wandel in der Innenstadt und den Nebenzentren erleben. Der Handel verändert sich, aber wie muss er sich verändern?

Pasch: Das können andere besser beurteilen als ich. Was ich beobachte ist, dass es in meinem Umfeld eine neue Einstellung zum Einkaufen einerseits und eine neue Erwartungshaltung an den Handel andererseits gibt. Das birgt neue Chancen, die glaube ich heute noch nicht ausgeschöpft werden, die Innenstädte werden sich zusammen mit dem Handel in Teilen neu erfinden müssen. Probleme wird nur der Handel bekommen, der die Erwartungen einer neuen, digitalen Gesellschaft nicht erfüllt.

Es drängen neue Nutzungsformen in die Stadt, vom zentrumsnahen Wohnen , über Kunst und Kultur bis hin zur Wissensvermittlung. Aber gibt es das nicht alles bereits schon?

Pasch: Das gibt es zum Teil schon und ist für das Ziel einer lebendigen Innenstadt sehr wichtig, aber noch nicht alles. Innenstadt bedeutet Mischung, und eine Innenstadt ist so gut oder so schlecht, wie sie es schafft, dass die Einkaufsfunktion – Kaufen und Verkaufen – nicht alles andere an die Ränder drängt und eine Nutzungsmischung entsteht. Dazu gehört auch das Handwerk, automatisierte industrielle Produktion, Stadtteilläden, spezialisierte Kinos, Jugendzentren, Vereinslokale, Stützpunkte für Senioren, kurz alles, was schwächer ist, weil es die steigenden Mieten der A-Lagen nicht bezahlen kann.

Herr Knabenreich, was stört Sie am meisten in der Stadt?

Knabenreich: Die Stadt kann nur so gut oder schön sein, wie wir Bielefelder sie machen. Ich wünsche mir daher etwas mehr Mut und Selbstbewusstsein, hier auch mal voranzugehen und Dinge auszuprobieren. Und ich würde mir wünschen, dass nicht jede kreative Idee aus einem Reflex heraus erst einmal abgelehnt werden würde. Mich stört, dass oftmals bei Problemen nach Schuldigen gesucht wird, statt nach Lösungen. Die Angst vor möglichen Fehlern lähmt nach meinem Eindruck auch die Entscheidungsfreude bei vielen Akteuren.

Und Sie, Frau Pasch?

Pasch: Häufig frage ich mich, wie viele Schilder und Poller notwendig sind, um einem Besucher der Innenstadt zu verdeutlichen, wie er sich zu bewegen hat. Ein Wald an Schildern trägt jedenfalls nicht zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität bei. Allein auf dem kurzen Weg von meinem Büroeingang an der Renteistraße bis zur Neustädter Marienkirche, zähle ich etwa 40 Schilder und Poller.

Muss die Politik nicht viel mehr tun, damit die Innenstadt fit für die Zukunft wird, oder reichen die Verkehrswende und die Jahnplatzumgestaltung aus?

Pasch: Auch der Politik ist klar, dass Stadtentwicklung ein dynamischer, immer fortwährender Prozess ist und sowohl die Verkehrswende, die noch lange nicht abgeschlossen ist, als auch der Jahnplatzumbau nur ein Anfang sein können. Es gibt noch sehr viel zu tun, packen wir es gemeinsam und vor allem mutig an!

Herr Knabenreich, Sie haben drei Wünsche frei. Was würden Sie sofort verändern?

Knabenreich: Erstens eine gemeinsame Initiative zu einem zukunftsorientierten Citymanagement, zweitens eine gestalterisch ansprechendere Bahnhofstraße und drittens positiv denkende Akteure.

Und Ihre drei Wünsche, Frau Pasch?

Pasch: Erstens wünsche ich mir eine Verwaltung und eine Öffentlichkeit, die uns begleitet, unterstützt und Möglichkeiten bietet, um unser schönes Bielefeld als lebendigen Lebensraum für alle weiter zu entwickeln und fit für die Zukunft zu machen. Zweitens, dass mein Wunsch unter erstens in Erfüllung geht und drittens hätte ich gerne noch drei Wünsche frei.

Herr Knabenreich, die „WissensWerkStadt“ befindet sich in der Umsetzungsphase und soll Ende 2022 an den Start gehen. Sie haben sie als Leuchtturmprojekt bezeichnet. Warum?

Knabenreich: Sie wird ein äußerst spannender Ort für alle Bielefelder und Besucher und erhöht enorm die Attraktivität und Relevanz der Innenstadt. Ab Ende 2022 werden dort für alle sichtbar spannende Bildungs- und Mitmachangebote Menschen in die Stadt ziehen. Uni und Fachhochschule kommen hier ganz niederschwellig in Kontakt mit der Stadtgesellschaft, und wir steigern auch die Anziehungskraft der City für junge Menschen.

Ihr Lieblingsort in der Stadt ist?

Pasch: Der Altstädter Kirchplatz, mit all seinen Stärken, Schwächen und Entwicklungspotentialen.Knabenreich: Der Alte Markt. Hier treffen viele Menschen in gelöster und entspannter Atmosphäre aufeinander. Hier finden sich Theater, Markthändler, Altstadtläden, Cafés und Gastronomie.