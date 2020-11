Erst am Freitag waren ein 89-jähriger Mann und eine noch nicht näher beschriebene Person als verstorben gemeldet worden. Auch zum jetzt neu gemeldeten Todesfall gibt es noch keine weiteren Infos.

Dazu werden 98 Neuinfektionen in Bielefeld angegeben. Der Inzidenzwert liegt damit jetzt bei 176,5. Ein Plus von 3,8 zu Feitag. Seit Beginn der Pandemie wurden laut RKI 3.103 Coronafälle bei uns in der Stadt registriert, 590 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 1.300 ehemals Infizierte als genesen, als derzeit infektiös demnach bis zu 1.790.

In den Krankenhäusern der Stadt werden mit Stand von Freitag 74 Coronpatienten behandelt, 29 davon auf einer Intensivstation und 23 auch unter Beatmung.

Unter Quarantäne stehen über 2.500 Bielefelder.