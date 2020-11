Iraner hat sich Hakenkreuz selbst in die Haut geritzt

Nach Angaben der Polizei räumte der Iraner am Freitagabend ein, sich die Verletzungen – unter anderem eine Schnittwunde in Form eines Hakenkreuzes auf der Haut – selbst zugefügt zu haben.

Am späten Abend des Freitag erschien er demnach unaufgefordert in Begleitung seiner Familie und eines Bekannten bei der Polizeiwache Nord und wollte sich äußern. In einer Vernehmung räumte er laut Polizei ein, dass der beschriebene Überfall nicht stattgefunden und er sich im Bereich Niemöllershof die Verletzungen mit einem Messer selbst zugefügt habe. Ein Passant habe ihn dann dort verletzt angetroffen und einen Krankenwagen gerufen.

Als Grund für die Vortäuschung gab er laut Polizei an, er habe durch die anschließende öffentliche Bekanntmachung des Sachverhalts Aufmerksamkeit erregen wollen.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Ermittlungen hatten lautPolizei bereits zuvor ergeben, dass das Opfer im Januar dieses Jahres bereits eine ähnliche Tat zu seinem Nachteil angezeigt hatte. Die damaligen Ermittlungen hätten nicht zur Aufklärung und Identifizierung von Tatverdächtigen geführt.

Der junge Mann hatte den Sachverhalt in sozialen Medien öffentlich bekannt gemacht und dabei auch Vorwürfe der Nötigung gegen die Polizei erhoben.