Volkstrauertag: Kranzniederlegung am Mahnmal in Bielefeld

Heepen -

Während am Volkstrauertag normalerweise auf vielen Friedhöfen der Opfer der Kriege und von Gewaltherrschaft gedacht wird, macht die Corona-Pandemie in diesem Jahr auch dieses Gedenken schwierig. So fand die zentrale Feier der Stadt am Mahnmal an der Heeper Straße unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.