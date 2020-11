In Zeiten des Lockdowns wird mehr gespielt

„Wenn wir die Monate Juni bis Oktober dieses Jahres (1013 Ausleihen) mit dem Vorjahr (765) vergleichen, haben wir eine um 30 Prozent gestiegene Nachfrage“, erzählt der 50-Jährige, der seit zehn Jahren zum Planungsteam der Spielewelt gehört. Zudem betreut er den Online-Auftritt des Vereins Spielwiese, den es seit 1983 gibt und der weit mehr auf die Beine stellt als die Bielefelder Messe rund ums Spiel.

Angesichts der regen Nachfrage ist eine ausführliche Beratung in der Ausleihe nicht möglich. „Aber die Leute kommen gut vorbereitet, wissen in etwa, was sie wollen“, sagt Lütgemeier. Aufgrund der Hygieneverordnung ist das Betreten der Ausleihe verboten, damit entfällt auch das Stöbern in den mit 1600 Spielen bestückten Regalen.

Natürlich sind auch von der Jury „Spiel des Jahres“ ausgezeichnete Spiele dabei: Pictures, Die Crew und Speedy Roll (Kinder). Für Spielprofis wie Lütgemeier gehören diese Angebote jedoch längst nicht mehr zu den Neuheiten, sind sie doch schon seit einem Jahr auf dem Markt. Die Spielwiese-Aktiven blicken auf die Favoriten der Spielmesse in Essen, die coronabedingt im Oktober digital veranstaltet wurde.

In jedem Jahr aktualisiert der Verein seinen Bestand. Lütgemeier überschlägt, dass jedes Jahr 200 Spiele umgewälzt werden, also neu dazu kommen und im Gegenzug ältere, weniger nachgefragte Spiele aussortiert, im Lager zwischengeparkt und schließlich auf dem Flohmarkt verkauft werden. Um welche Spiele der Bestand in diesem Jahr aufgestockt wird, steht noch nicht fest.

„Wir verhandeln mit den Verlagen, welche Neuerscheinungen wir bekommen, den Rest kaufen wir dazu“, meint Lütgemeier. Das seien stets spannende Verhandlungen. Der Verein Spielwiese sei für die Verlage ein wichtiger Multiplikator – „wir geraten aber zunehmend in Konkurrenz zu den Youtubern und müssen viel Überzeugungsarbeit leisten.“

Wichtig ist Lütgemeier und seinen Mitstreitern, dass der Verein nicht auf die große Messe in der Ravensberger Spinnerei reduziert wird. Die regelmäßigen Spieletreffs und die langen Spielwochenenden in Haus Neuland, die zweimal im Jahr stattfinden, finden in Bielefeld statt. „Wir tingeln aber auch in der Nachbarschaft“, verweist Lütgemeier auf Angebote zum Beispiel in Bad Salzuflen, Melle und Bad Oeynhausen. „Und man kann uns auch buchen für Kindergärten und Grundschulen“.

All diese Aktivitäten sind natürlich im Lockdown nicht möglich. Die Arbeit geht den aktiven Vereinsmitgliedern jedoch nicht aus. Die beiden Lager des Vereins zum Beispiel sind rappelvoll.

Jedoch ist aufgrund der gestiegenen Nachfrage insbesondere in der Ausleihe viel zu tun. Geduld mussten zum Beispiel Pia Simon und ihre Tochter Malina mitbringen. „Wir sind erst zum zweiten Mal da, wir wussten vorher gar nichts von der Ausleihe“, freut sich Pia Simon über das Angebot. Sie spielt vor allen Dingen zu zweit mit ihrer siebenjährigen Tochter, aber gerne kommen auch deren Freunde dazu.

Maxim (7) ist regelmäßiger Gast in der Ausleihe und erklärt Alexander Baumbach vom Verein Spielwiese ganz genau, was er will. Baumbach berät geduldig, auch wenn sich schon ein kleiner Stau im Obergeschoss der Stadtbibliothek gebildet hat. Nicht alle Spiele hat er im Kopf, aber per Tablet kann er konkrete Nachfragen schnell beantworten oder die Besucher auf einen nächsten Besuch vertrösten. Normalerweise kommt Maxim mit seinem Papa, heute ist Mama Asya Helms dabei. Die ist froh über das Angebot. „Es gibt ja sonst im Moment keine Aktivitäten. Und wenn seine Freunde kommen, dann gibt es eine gute Alternative zu Fernsehen und Konsole“, sagt Asya Helms.

Selbst Mitglied im Verein Spielwiese ist Antoine Decouns. Sie ist Dauergast bei der Spielausleihe in der Stadtbibliothek. Seine Tochter Lili (6) darf mitentscheiden, aber er sucht auch etwas für zwei, das er mit seiner Frau spielen kann.

Normalerweise hätte Antoine Decouns an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun auf der Spielewelt. „Dass die Messe ausfällt, ist schade, aber noch mehr vermisse ich die wöchentlichen Spiele-Treffs“, sagt Decouns.

Die Spielausleihe bleibt geöffnet, solange die Stadtbibliothek in Betrieb ist. Und Spielefans können sich noch einen wichtigen Termin vormerken: Für die 26. Spielewelt ist das Wochenende 13. und 14. November 2021 ins Auge gefasst.