Über einen US-Präsidenten, der sich selbst übertrumpft

Der Schrecken überwog allerdings, als Sven Lindhorst-Emme im Herbst des vergangenen Jahres die Idee kam, Trump-Zitate zu sammeln, denn der Wahlkampf hatte gerade Fahrt aufgenommen. „Seine Zitate ploppten ja immer über all auf, man hat darüber beim Bierchen mit Freunden gesprochen“, erzählt der 42-Jährige Wahlberliner mit Bielefelder Wurzeln.

Auslöser für das Buch sei dann jene legendäre Pressekonferenz im Weißen Haus gewesen, in der Trump über die Bekämpfung des Coronavirus mit ultraviolettem Licht und der Einnahme von Desinfektionsmitteln schwadronierte – „da habe ich mich wirklich gefragt, ob er noch bei Verstand ist. Es ist wirklich unglaublich, was dieser Mensch von sich gibt“, sagt Lindhorst-Emme.

Aber braucht es diese Zitate in gedruckter Form überhaupt, wo doch das Internet überquillt mit Trump-Sprüchen? „Ein Buch hat ein Gedächtnis, wenn es erst einmal niedergeschrieben ist, bleibt es“, erklärt Lindhorst-Emme. Und weiter: „In ein Buch gehört eigentlich etwas Wichtiges, aber Trump war ja vier Jahre lang Teil der Geschichte.“

Entsprechend gründlich recherchierte der 42-Jährige. „Ich habe wahnsinnig viele Zitate gefunden, die ich nicht verifizieren konnte, die sind nicht ins Buch gekommen“, erzählt Lindhorst-Emme. Bei Twitter wurde er natürlich fündig, aber er recherchierte auch im Archiv des Weißen Hauses, Fernsehsendern wie CBS, CNN und Verlagen wie der Washington Post, New York Times Magazine und zum Beispiel dem Forbes Magazine. Alle Quellen hat Lindhorst-Emme im Anhang akribisch aufgeführt. Gleich mehrfach findet sich auch das Magazin Playboy – „ich weiß von niemandem, der dem Playboy so viele Interviews gegeben hat.“

Schließlich hatte er an die 800 belegte Zitate gesammelt und machte sich an die Auswahl. Dabei sei er nach Kategorien wie Migranten, Sexismus und Corona vorgegangen. Und so finden sich in den 58 Trump-Zitaten aus dem Zeitraum von 1984 bis 2020 sehr persönliche Aussagen über Frisur, die eigene Intelligenz und seine Tochter Ivanka ebenso wie das bereits erwähnte Zitat zur Virusbekämpfung durch Desinfektion, Aussagen über Farbige und Mexikaner. Der Buchtitel „Overtrump“ bestätigt den Inhalt denn auch im doppelten Sinne. Es zitiert nicht nur den US-Präsidenten, sondern der übertrumpft sich mit jeder Aussage selbst.

Sven Lindhorst-Emme will dokumentieren, nicht Meinung überstülpen. Nicht verstanden habe er deshalb, warum das Buch den meisten Verlagen, Kunstverlagen, mit denen er auch sonst zusammenarbeite, zu politisch gewesen sei. „Kunst ist doch auch immer gesellschaftskritisch“, wundert er sich. Bei Christof Kerber vom Senner Kerber Verlag sei er sofort auf Zustimmung gestoßen.

„Ich wollte ein patriotische Buch machen“, sagt der Künstler über den Einband im Blau der Demokraten, der die Trump-Zitate auf republikanischem Rot umhüllt. „Zum Glück ist die Wahl jetzt vorbei und man kann wieder darüber lachen. Das Buch hat ein wenig an Tragik verloren, ich glaube aber, dass wir noch viel von Trump hören werden“, sagt Lindhorst-Emme.

Ein zweites Trump-Buch werde es jedoch wohl nicht geben, aber die deutsche Politik liefere auch ein paar Vorlagen, meint er auf die Frage nach künftigen Buchplänen: „Vielleicht sammele ich mal Zitate von Verkehrsminister Andreas Scheuer“.

Sven Lindhorst-Emme (42) wurde in Bielefeld geboren und wuchs in Schloß Holte-Stukenbrock auf. Er absolvierte eine Ausbildung als Lithograf und arbeitete zehn Jahre lang als Mediengestalter, um dann mit 30 Jahren ein Kommunikationsdesign-Studium an der Bielefelder Fachhochschule zu beginnen. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst in Berlin und betreibt seit 2011 dort sein eigenes „Studio Lindhorst-Emme“ mit dem Schwerpunkt Buch- und Plakatgestaltung. Mit nationalen und internationalen Preis wurden seine Arbeiten ausgezeichnet, unter anderem 2019 mit dem renommierten Award des Tokyo Type Directors Clubs sowie mehrfach in Folge mit Auszeichnungen des Type Directors Club New York. Sven Lindhorst-Emme unterrichtet Kommunikationsdesign am Lette Verein Berlin und hat mehrere Lehraufträge.

„Overtrump“, 12,95 Euro, Kerber Verlag.