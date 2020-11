„Immer mit der Zeit gehen“

WBGemeinsam mit ihrem Freund Fredo Moos, Inhaber von „Peoples Square“, baut sie sich im November 2019 ein eigenes Unternehmen auf. Neben der Tätigkeit in ihrem Unternehmen geht die 23-Jährige in die Schule und macht ihren Betriebswirt. Aber auch ihren eigenen Instagram-Kanal „lauri_kc“ pflegt sie kontinuierlich weiter. „Die Unternehmen sehen Laura auf Instagram und denken, dass ihre Community zu den Produkten passen könnte, die sie vertreiben. Dann kontaktieren sie sie“, erklärt Fredo Moos.

Die Grundlagen der Betriebsführung eignete Moos sich während seines dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre an. Als die beiden für Ausbildung und Studium von Kassel nach Bielefeld zogen, ahnten sie noch nicht, dass sie bald Inhaber einer Instagram-Account-Management-Agentur sein würden.

Verdanken haben sie das einer Reihe von Zufällen. Ihr Fitnessstudio nimmt Kontakt zu der Influencerin auf und bittet sie, sich um den Instagram-Account zu kümmern. Schwarzer sagt zu und setzt damit den Auftakt. Geschäftliche Dinge übernimmt Freund Moos, der sich immer schon selbstständig machen wollte, den Inhalt liefert die 23-Jährige. Vom Antworten auf Anfragen, die auf den Account eingehen, bis zum Entfernen von beleidigenden Kommentaren: Während ihrer Arbeit als Account-Manager habe sie jede Menge zu tun. In Lauras Instagram-Reichweite sehen beide einen Vorteil für „Peoples Square“: „Wir kennen die Perspektive aus der Influencer-Sicht zum Unternehmen und durch das Account-Management auch die Perspektive aus der Unternehmenssicht zum Influencer“, erklärt Moos.

Alle Produkte, die ihr vorgeschlagen werden, bewirbt Laura Schwarzer aber nicht: „Laura als Mittelsfrau wirbt mit diesen Produkten, also sollte sie auch mit diesem Produkt übereinstimmen“, stellt der 24-Jährige klar. Das Paar ist sich sicher, dass sie Unternehmen mit ihrer Arbeit vor allem in diesen Zeiten helfen können: „Wir möchten kleinere lokale Unternehmen ermutigen, sich gezielt mit Social-Media zu befassen und die Reichweite zu erweitern“, sagt Moos. „Wer sich online präsentiert, zeigt Sympathie und Seriosität“, ergänzt Laura Schwarzer.

Wenn man sich allerdings einen Account erstellt, sollte man diesen auch pflegen, weiß die junge Unternehmerin. Instagram biete Unternehmen viele Möglichkeiten: „Gerade in Corona-Zeiten, wenn die Öffnungszeiten kurzfristig geändert werden oder andere organisatorische Dinge anstehen, können die Unternehmen ihre Kunden frühzeitig über die Plattform informieren. Es funktioniert alles viel flexibler“, sagt Moos, der berufsbegleitend seinen Master macht.

Es sei wichtig, jeden Tag aktiv zu sein, Trends zu verfolgen und Kontinuität zu gewährleisten. Das Paar, das seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben geht, ergänzt sich gegenseitig. Die Idee für den Namen ihres Unternehmens hatte Fredo Moos. Im Zuge seines dualen Studiums lebte er für drei Monate in Schanghai, wo er auf dem People‘s Square (Platz des Volkes), ein Stadtviertel in Schanghai, viele Beobachtungen machte: „Schanghai ist sehr westlich geprägt, Mode ist dort ein großes Thema und auch Oberflächlichkeiten. Im Prinzip ist Social Media vergleichbar mit einem Volksplatz – man will auffallen und aus der Masse herausstechen“, erklärt Moos die Entstehung des Namens. Auch Laura Schwarzer findet die Idee gut und „Peoples Square“ ist geboren. Auch ihr Firmenlogo hat eine besondere Bedeutung: „Es ist ein chinesisches Schriftzeichen und bedeutet Mensch.“

Heute sieht die Influencerin die Sache mit der Unsicherheit, die mit der Plattform einhergeht, nicht mehr so eng: „Wenn nicht Instagram, dann kommt etwas anderes. Wichtig ist nur, dass man da dann auch mit der Zeit geht.“