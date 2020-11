In der dortigen Fabrikstraße in Senne geht es seit Tagen und Wochen zu wie im Taubenschlag. Ständig fahren Menschen mit vollgepackten Autos und Kofferräumen vor, um den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. Auch die beiden anderen Recyclinghöfe in der Stadt, die Wertstoffhöfe Mitte (Herforder Straße 220) und Nord (Engersche Straße 245) erleben seit Wochen und Monaten einen wahren Ansturm.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie werden unsere Höfe sehr viel angefahren. Das hängt wohl auch mit dem geänderten Arbeits- und Freizeitverhalten der Menschen zusammen. Viele arbeiten jetzt zum Beispiel im Homeoffice“, wagt André Nolting, Abteilungsleiter Abfallentsorgung im städtischen Umweltbetrieb, einen Erklärungsversuch. „Die Leute sind zu Hause aktiv, in Haus und Garten.“

Und das bringt eine Menge Müll mit sich – mehr als in „normalen“ Zeiten. Das Restmüll-Aufkommen sei im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gestiegen, erklärt Nolting. „Auch bei den Wertstoffen liegen wir drei Prozent über den Zahlen von 2019 und beim Biomüll sogar bei sieben Prozent.“ Das Sperrmüll-Aufkommen sei dagegen unverändert.

Die Anzahl der Personen ist begrenzt

Aktuell zählen die Wertstoffhöfe im Schnitt etwa 450 Anlieferungen pro Tag und Hof, das sind 55 bis 60 Anlieferungen in der Stunde. Nolting: „Der Wertstoffhof Mitte wird am meisten frequentiert, aber Süd und Nord haben aufgeholt und sind sehr gut besucht.“

Um den Ansturm unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen bewerkstelligen zu können, sind in Mitte und Nord jeweils eine Anlieferspur gesperrt worden. Und auf allen Höfen gilt nun eine Maskenpflicht – und zwar auf dem gesamten Betriebsgelände, also nicht nur an der Kasse, sondern auch beim Ausladen der Abfälle. Außerdem ist die Anzahl der Personen und Autos, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen, begrenzt worden. 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen ist einzuhalten.

Hinweisschilder weisen auf die neuen Verhaltensregeln hin, die Stadt machte in der vergangenen Woche außerdem öffentlich darauf aufmerksam. „Wir wollen unsere Kunden bestmöglich schützen und sind dabei auch auf die Mithilfe und Rücksichtnahme der Besucher angewiesen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch die coronabedingten Maßnahmen und die erhöhte Anzahl der Anlieferungen könnten dann auch Wartezeiten entstehen. „Bislang gehen unsere Besucher aber sehr verständnisvoll mit der Situation um“, sagt André Nolting.

Kapazität noch ausreichend

An Samstagen ist eine Anlieferung weiterhin nur mit Termin möglich. „Sonst könnten wir den Hof hier dicht machen“, sagt ein Mitarbeiter aus dem Süden. Alle drei Wertstoffhöfe dürfen zudem nur von Bielefelderinnen und Bielefeldern angefahren werden.

Die Kapazität sei noch ausreichend, versichert André Nolting. „Wir kriegen das geregelt. Die Leute müssen keine Angst haben, dass sie ihre Sachen nicht los werden. Unser Ziel ist und bleibt es, einen ordentlichen Betrieb sicherzustellen.“

Am Anfang der Pandemie mussten die Recyclinghöfe vom 23. März bis 5. April komplett schließen. Danach war eine Anlieferung an allen Tagen nur mit Terminvergabe möglich. Seit dem 15. Juni gilt die jetzige Regelung mit einer Terminvergabe am Samstag (8 bis 15 Uhr). In der Woche können alle Höfe ohne Termin in der Zeit von 8 bis 17 Uhr angefahren werden.