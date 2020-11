58 neue Coronafälle am Montag

Bielefeld (WB/abe) -

Die vergleichsweise wenigen Neuinfektionen könnten damit zusammenhängen, dass die Labore erfahrungsgemäß am Wochenende weniger Testungen durchführen. Am Montag werden 58 Neuinfektionen in Bielefeld gemeldet. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 175,3.