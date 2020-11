Gegen 21.35 Uhr bemerkte ein 26-Jähriger aus Enger auf einem Supermarktparkplatz zwei alkoholisierte Männer, die sich lautstark unterhielten. Der 26-Jährige fuhr anschließend mit seinem Wagen von dem Parkplatz auf die Jöllenbecker Straße in Richtung Innenstadt und hielt vor der roten Ampel an der Kreuzung Jöllenbecker Straße/ Voltmannstraße an. Während er und sein Beifahrer warteten, hielt ein Bulli mit den zwei zuvor aufgefallenen Männern als Insassen hinter ihnen und der Fahrer ließ dabei, während des Wartens, ständig den Motor aufheulen.

Als die Fahrt weiter in Richtung Innenstadt ging, überholte der VW Transporter den Wagen der Zeugen in Höhe der Haltestelle „Auf der Hufe“ mit überhöhter Geschwindigkeit und geringem Seitenabstand. Nach einigen Metern bremste der Bulli-Fahrer plötzlich stark, um auf einem Grundstück zu parken. Dem 26-Jährigen gelang es, durch eine Vollbremsung rechtzeitig zum Stehen zu kommen und informierte telefonisch die Polizei und gab eine Beschreibung des Bulli-Fahrers durch.

Die Polizisten suchten das Grundstück und die Anschrift an der Jöllenbecker Straße auf. Als die Beamten dem 34-jährigen Fahrer aus Bielefeld eröffneten, dass sie ihn mit zur Wache nehmen, rannte der Mann unvermittelt los. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden in der Straße Dammwiese ergreifen und zu Boden bringen. Der 34-Jährige schlug um sich und widersetzte sich der Festnahme. Nach dem Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Bielefelder zu fesseln. Er blieb unverletzt.

Eine Ärztin entnahm dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand sind eingeleitet.