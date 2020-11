Ein Musik-Talent mit vielen Facetten

„Ich bin froh, dass ich das zeigen konnte“, sagte Sion Jung nach seinem Auftritt. Wenig später schien das TV-Abenteuer für den Bielefelder beendet zu sein, als sich Coach Nico Santos für seinen „Battle“-Partner Max Lenz entschied. Doch dann holte Mark Forster das Talent aus Bielefeld durch einen sogenannten „Steal Deal“ in sein Team. „Du bist ein junger Mann mit vielen Talenten“, lobte Forster, während sich Sion „überwältigt“ zeigte.

Und so geht die Reise für den 17-Jährigen bei „The Voice“ weiter. Als nächstes muss sich Sion in den „Sing-Offs“ beweisen, die ab Ende des Monats auf ProSieben/Sat.1 ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten in Berlin haben bereits im Sommer und Herbst stattgefunden. „Ich habe viele tolle Erfahrungen gesammelt und hatte am Anfang nie damit gerechnet, so weit zu kommen“, erzählt Sion Jung im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Der in einer Balladen-Version vorgetragene Battle-Song „Breaking Me“ von Topic und A7S begeisterte nicht nur Jurymitglied Yvonne Catterfeld: „Ich hatte das Gefühl, ihr hättet miteinander geatmet“, lobte die Sängerin und Schauspielerin den harmonischen Vortrag von Sion und Max Lenz. Dass schließlich beide Kandidaten in die nächste Runde eingezogen sind, freut den Bielefelder ganz besonders: „Max und ich sind richtig gute Freunde geworden.“ Dass würde auch daran liegen, dass beide auf einer Wellenlänge funken: „Wir sind beide introvertiert. Die Show hilft mir, mein Selbstvertrauen zu stärken. Und es ist toll, wenn man Menschen mit der Stimme berühren kann.“

Sion Jung ist mit klassischer Musik aufgewachsen. Seine Eltern sind ausgebildete Opernsänger, im Alter von fünf Jahren erlernte er Geige und Klavier spielen. Bei seinen Teilnahmen bei „Jugend musiziert“ schaffte er es immer in den Landeswettbewerb. Später entdeckte der Schüler dann die Hip-Hop- und Rap-Musik für sich und produzierte auch eigene Stücke. „Du bist einer der begnadetsten Rapper, die ich gehört habe“, stellte Nico Santos das besondere Talent des 17-Jährigen heraus. Und wie ist es so mit den bekannten Coaches? „Nico ist ein toller Mensch, der allen Talenten auf Augenhöhe begegnet, und Mark ist ein toller Coach, der sehr gut kritisch beurteilen kann“, plaudert der Kandidat etwas aus dem Nähkästchen.

Die Musik hat für den Schüler der Marienschule schon immer eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Früher sei Sion Jung wegen seines Aussehens und seiner südkoreanischen Herkunft gemobbt worden. „Das war im Kindergarten und auch noch ein bisschen in der Grundschule so. In dieser Zeit hatte ich echt Probleme. Danach aber nicht mehr.“

Die Musik habe ihm dabei geholfen, schwierige Momente zu meistern und zu verarbeiten. „Es fiel mir schon immer leichter, etwas aufzuschreiben und in Lieder zu packen als zu reden“, erklärt der gebürtige Bielefelder, der mit seinen Eltern – Vater Tae-Woon singt im Opernchor des Stadttheaters – in Schildesche lebt.

Der Unterstützung seiner Eltern kann sich Sion Jung sicher sein. Sie waren es auch, die ihn bei „The Voice“ angemeldet haben. „Ich bin ja eigentlich ein Rapper, wollte aber etwas Neues ausprobieren.“ Dass er nun bereits in der dritten Runde, den „Sing-Offs“ steht, damit hatte der angehende Abiturient nicht gerechnet. „Ich dachte, ich fliege in der ersten Vorrunde raus. Ich war auch total nervös und bin beim ersten Mal am Set fast umgefallen“, schmunzelt der 17-Jährige.

Durch seine Teilnahme und sein Weiterkommen hat er mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. „Meine Mitschüler fragen mich ständig, wie es bei The Voice so ist und manchmal werde ich auch auf der Straße angesprochen.“ Vor allem in den Sozialen Medien wird Sions erfolgreiches TV-Abenteuer deutlich sichtbar. „Vor der Show hatte ich auf Instagram 400 Abonnenten, jetzt sind es schon 4800.“

Sein absolutes Gehör ermöglicht es ihm, die Höhe eines Tons ohne Hilfsmittel exakt zu bestimmen. „Das ist natürlich praktisch“, sagt Sion Jung, der allerdings nie eine klassische Gesangsausbildung absolviert hat. Die Musik wird ihn aber auf jeden Fall weiter durchs Leben begleiten. „Ich liebe Musik und werde auch weiter meine eigenen Songs komponieren. Und es ist natürlich auch ein Traum, damit Geld zu verdienen, aber auf diese Karte allein werde ich nicht setzen. Darum werde ich nach dem Abi wohl erstmal ein Studium beginnen.“