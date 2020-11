Von der Box hat das Stadtmarketing inzwischen 2500 Stück verkauft und musste zeitweise die Möglichkeit zum Vorbestellen aussetzen, um Nachschub bei den Lieferanten zu ordern.

Jedes Jahr gibt es auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt einen neuen Glühweinbecher im Design mit dem BIE-Stadtlogo. Die Pfandtassen werden oft als Sammlerstücke mit nach Hause genommen. Die für dieses Jahr geplante Bechervariante hatte Bielefeld Marketing nach der Absage des Marktes kurzerhand mit dem Spruch „Staying Home for Christmas“ ergänzt. Zwei Exemplare gibt‘s in der Weihnachtsmarkt-Box, zusammen mit Original-Produkten vom Markt wie einer Flasche Glühwein, gebrannten Mandeln und einem Lebkuchenherz.

Aber auch wer nur die Tasse einzeln kaufen möchte, kann das ab heute im Bielefeld-Online-Shop und ab kommenden Freitag, 20. November 2020, in der Tourist-Information Bielefeld (Niederwall 23) machen. Der Becher kostet 4,90 Euro. Von der Weihnachtsmarkt-Box (29,90 Euro) sind im Online-Shop aktuell noch 500 Pakete verfügbar, aber wohl nicht mehr für lange.

Beim Stadtmarketing startet in den kommenden Tagen die größte Paket-Aktion der Unternehmensgeschichte. Die gesamte Belegschaft packt mit an. 140 Kilogramm Kieferzapfen, 150 Kilogramm Packseide sowie 6500 kleine Sterne und Tannenbäume aus Birkenrinde sind bestellt, um die Boxen schön weihnachtlich zu befüllen. Die Pakete werden je nach Datum der Vorbestellung nach und nach an die Käufer ausgegeben oder verschickt. Los geht‘s am Montag, 23. November. An diesem Tag hätte der Bielefelder Weihnachtsmarkt eigentlich starten sollen.