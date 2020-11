Vorwürfe gegen Bethel

Frau beendet Therapie in Bielefeld, weil sie nicht mit Ex-Rechtsradikaler in einer Gruppe sein will

Bielefeld -

Zwei ehemalige Patientinnen einer Therapiegruppe in Bethel – darunter eine Frau mit jüdischen Wurzeln – erheben in einem offenen Brief Vorwürfe gegen die von Bodelschwinghschen Stiftungen. An einer Mitpatientin hätten die Frauen rechtsextreme Tätowierungen sowie Aufnäher an der Kleidung bemerkt und dies ihren Therapeuten mitgeteilt, heißt es in einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt.