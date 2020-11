Rat soll Kasernen-Pläne ablehnen

„In den mehr als sechs Jahren, in denen sich die Biss für eine soziale und ökologische Nachnutzung der Militär- und Wohngelände engagiert, wurde uns vom Baudezernenten und Konversionsbeauftragten immer wieder genau das als eine unumstößliche Norm präsentiert: Zuerst entscheidet der Bund, welche Flächen er in Anspruch zu nehmen gedenkt, was übrig bleibt, darf dann die Stadt überplanen. Ähnlich hat sich auch OB Clausen immer wieder geäußert“, schreibt Christian Presch von der Initiative in einem offenen Brief an die Parteien im Rat

Die „Biss“ habe sich mit dem Baurecht auseinandergesetzt und festgestellt: Ein automatisches Vorrecht von Bundesbehörden auf Kasernenflächen gebe es nicht. Laut Baugesetzbuch müssten Bund und Gemeinde zunächst ein Einvernehmen herstellen – was die jeweilige Gemeinde „ganz offensichtlich verweigern kann“, schreibt Christian Presch. In diesem Fall läge die Entscheidung, wer den Zugriff auf die Flächen bekommt, bei der oberen Landesbehörde. Und gegen eine Entscheidung des Landes würden der Stadt Bielefeld Rechtsmittel offenstehen.

Drei Bundesbehörden haben Bedarf angemeldet: die Bundespolizei, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der Zoll. Die Prüfung konzentriert sich dabei jetzt auf den Standort Catterick an der Detmolder Straße. Damit stünden zumindest die früheren Rochdale Barracks an der Oldentruper Straße für eine städtebauliche Entwicklung zur Verfügung.

Die „Biss“ fordert den Rat nun auf, einen Beschluss herbeizuführen, „der unmissverständlich klarstellt, dass die Stadt das Einvernehmen zu den Plänen von Bund und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verweigert und den Entzug wesentlicher Teile des Stadtgebietes nicht unwidersprochen hinnimmt“. Die Initiative fordert Aufklärung, warum die Verwaltung die Öffentlichkeit und den Rat bislang über die rechtlichen Möglichkeiten „nicht umfassend aufgeklärt“ habe.