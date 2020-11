Bahn zur Notbremsung gezwungen: zwei Verletzte

Wie ein Polizeisprecher berichtete, fuhr am Montag gegen 17.45 Uhr die Linie 1 der Stadtbahn aus Senne kommend an der Haltestelle Landgericht ein. Zu diesem Zeitpunkt wartete eine Radfahrerin am am Gleisübergang vor den Bahnsteigen.

Für den Bahnfahrer unerwartet überquerte die Radfahrerin plötzlich das Gleisbett in Richtung Landgericht. Eine sofort eingeleitete Notbremsung verhinderte eine Kollision zwischen der Radfahrerin und der knapp 70 Tonnen schweren Bahn.

Bei der Notbremsung stürzten zwei Fahrgäste, eine 30 jährige Frau aus Bielefeld und ein 56 jähriger Bielefelder, in der Linie 1 und verletzten sich leicht. „Die Radlerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um das Ereignis zu kümmern. Die verletzten Fahrgäste wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht“, sagte der Polizeisprecher.

Nach Angaben von Zeugen war die flüchtige Frau mit einem weinroten Rad mit Einkaufskorb unterwegs. Die Radlerin wurde auf etwa 50 Jahre geschätzt, hatte blonde Haare und war mit einer weinroten Jacke und dunkler Hose bekleidet. Sachschaden entstand nicht. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat 1, Tel. 0521/5450