Bereits 2006 veröffentlichten Randale ihr Weihnachtsalbum „Randale unterm Weihnachtsbaum“. Die Mini- CD mit sechs Titeln entwickelte sich schnell zu einem echten Klassiker der Bielefelder Band. Für viele Fans der Band gehören die Lieder zum wiederkehrenden, festen Bestandteil des Weihnachtsfestes. Nachdem die CD zwischendurch sogar vergriffen war, wird sie jetzt neu aufgelegt. Allerdings nicht nur die ursprünglichen Songs, sondern erweitert um vier weitere Randale-Weihnachtshits: 1) Randale unterm Weihnachtsbaum, 2) Das schönste Geschenk, 3) Oh Tannenbaum, 4) Gloria, 5) Zehn kleine Weihnachtsmänner, 6) Oh Weihnachtsmann, 7) Peter und Harald feiern Weihnachten, 8) Wer hat die schönste Tanne? (Der Kuckuck und der Esel), 9) Weihnachtsdisco, 10) Jeder kann helfen.

Die vier Musiker Jochen Vahle, Christian Keller, Garrelt Riepelmeier und Marc Jürgen machen Rockmusik für Kinder. Manchmal laut und krachig, manchmal nachdenklich und leise, aber mit einem Augenzwinkern und viel Witz. Zehn coole Songs, die in bewährter Randale-Manier auf die besondere Zeit einstimmen.

Und das heißt: Als Country-, Reggae-, Rock- oder Punkversion. Der oh so besungene Tannenbaum steht bei Randale hörbar auf Jamaica und die Glocken in Gloria in Excelis Deo klingen nicht süß, sondern ganz schön rockig. Der Kuckuck und der Esel streiten um den schönsten Baum und Peter und Harald feiern selbstverständlich gemeinsam.