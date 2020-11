„Überalterte Pflanzungen oder schlecht entwickelte, nicht standortgerechte Pflanzen werden gerodet, die Fläche danach neu gestaltet“, teilt der Umweltbetrieb mit. Wichtig sei der Rückschnitt auch für die Entwicklung von Bäumen und Sträuchern. Schnittverträgliche Gehölze würden auf den Stock gesetzt. „Das heißt, sie werden etwa kniehoch abgeschnitten. So können sie sich von innen heraus neu entwickeln“, so der Umweltbetrieb. Wichtig seien Rückschnitte auch, um sogenannte „Angsträume“ zu beseitigen.

Nicht alle Gehölze und Sträucher werden gleichzeitig geschnitten, denn sie sind für Tiere im Winter Rückzugsgebiet und zugleich Nahrungsquelle.

In vielen kleineren Grünanlagen werden den Herbst und Winter hindurch Sträucher, Gehölze und Bäume geschnitten. Hier die Grünflächen und Grünanlagen (ab 800 Quadratmeter), in denen bis Ende Februar größere Schnitt-, Fäll- oder Rodungsarbeiten erfolgen:

In Parks und Grünanlagen: Dornberger Auenpark, Grünanlage Wickenkamp, Grünfläche an der Treptower Straße, Grünzug am Gellershagener Bach und Gellershagenpark, Grünzug Roonstraße, Parkanlage Bürgerpark, Grünflächen Obersee Nord, Grünzug Bracksiek, Grünzug Ellerbusch, Wanderweg Bahndamm Jöllenbeck, Grünanlage Am Kamphof, Grünzug „Ziegeleigarten“ an der Sudbrackstraße, Bolzplatz im Nordpark/ Bünder Straße, Parkanlage Nordpark, Grünanlage Meierteich, Grünzug Bultkamp, Grünanlage im Bracksiek, Stadtpark Brackwede, Grünzug Bockschatzhof, Sportpark Gadderbaum, Finnbahn Alleestraße, Grünanlage „Fahnenspitze“ An der Siegenegge, Grünzug Piderits Bleiche, Ost-West Grünzug Sennestadt, Grünanlage am Parkplatz Herm. Windel Halle, Wanderweg Am Schießstand Sennestadt, Grünanlage Walkenmühle, Grünzug am Stauteich III, Grünanlage Mühlenbach, Grünzug Stieghorst, Grünanlage am Freizeitzentrum Stieghorst, Grünanlage Brand’s Busch, Grünanlage südlich der Promenade im Bereich der Tennisanlage, Grünanlage Sparrenburg, Grünanlage Niederwall, Oldentruper Park, Grünanlage Schnatbach Heeper Holz (Buswendekehre), Grünanlage Hassebrock Heepen, Grünanlage Hanfstraße, Ravensberger Park, Grünzug Neue Scholle in Brake

Auf Kinderspielplätzen: Spielplatz Aurikelweg, Spielplatz Wiesenbachpark, Spielplatz Alter Bauhof, Spielplatz Huelsmannstraße, Spielplatz Husumer Straße, Spielplatz Olympiastraße, Spielplatz Carl Schmidt Straße, Spielplatz Apostelkirche, Spielplatz Promenade

An Schulen und Kindergärten: Grundschule Oldentrup, Realschule Heepen, Wilhelm Murnau Gesamtschule, Kuhlo Realschule, Osningschule, Grundschule Milse, Luisenschule, Carl Severing Berufskolleg

An Sportplätzen: Sportplatz Heeper Fichten Ost, Sportplatz Milse

Straßenbegleitgrün: Am Niedermühlenhof, Mittelstreifen am Großmarkt Oldentruper Straße.