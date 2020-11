Und die Lage bleibe angespannt: 100 Menschen befinden sich im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus. „Die Arbeitsbelastung dort ist sehr hoch“, zugleich lobte der Krisenstabsleiter den engen Austausch der drei Krankenhausträger, die ja eigentlich Konkurrenten seien. Das mache es leichter, Lasten gerecht zu verteilen.

Dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten in ihrer Runde am Montag keine Beschlüsse gefasst haben, ist für Nürnberger nachvollziehbar. „Nichts Neues zu beschließen, kann auch eine Entscheidung sein.“ Ihm ist die Botschaft aus dem Treffen wichtiger: Die Kontakte weiter zu reduzieren, ohne aber diejenigen zu vernachlässigen, die auf Unterstützung angewiesen seien. Und die Zusage von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, bald Regeln für den Rest des Jahres festzulegen, sei wichtig, um Bürgern und Behörden Perspektiven und Sicherheit zu geben. „Das schafft mehr Akzeptanz, als wenn immer nur kurzfristig neue Regeln aufgestellt werden“, so Nürnberger.

Zwei Wochen nach Verschärfung der Maßnahmen misst er Erfolge nicht nur an sinkenden Neuinfektionswerten. Bei den Neuinfizierten verläuft die Kurve der 10- bis 19-Jährigen flacher und fiel sogar, als sie in anderen Altersgruppen anstieg. Der Krisenstabsleiter sieht das als Zeichen dafür, dass an den Schulen die Konzepte mit Abstand, Maskenpflicht und Lüften greifen. „Da wird Vieles richtig gemacht.“ Insgesamt stellt der Krisenstab fest: Die Erwachsenen stellen den Großteil der Infizierten, insbesondere der Anteil der über 60-Jährigen hat spürbar zugenommen.

Bei der Nachverfolgung der Fälle habe man Rückstände verringern können. „Es ist besser geworden, ohne dass es schon gut ist“, sagte Nürnberger. Auch deshalb soll der Rat in Kürze 30 weitere Stellen für diese Aufgabe genehmigen. Bislang arbeiten dort 60 so genannte Scouts, unterstützt durch 20 Soldaten der Bundeswehr und 10 Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Verwaltung. Denn man gehe davon aus, dass die Coronazahlen insgesamt hoch bleiben und zu Weihnachten wieder steigen werden. Zudem müsse man personell die Feiertag überstehen.

Unterdessen läuft die Suche nach einem neuen Testzentrum, um das Gelände an der Feldstraße zu ersetzen, das nach dem Jahreswechsel nicht mehr zur Verfügung steht. Der neue Standort soll später auch als Impfzentrum genutzt werden können. Es gebe bereits Immobilienangebote, sagt Ingo Nürnberger. Überlegt werde aber, ob die Stadt für diese Aufgabe ein Gebäude brauche oder eine Zeltlösung ausreiche.