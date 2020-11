Bielefeld/Münster -

Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer mit Behinderung ist im Oktober in der Region Westfalen-Lippe auf 24.837 gesunken. Das sind 125 Menschen weniger als im September, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Mittwoch in Münster mitteilte.