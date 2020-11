98 Menschen müssen wegen Covid-19 in Bielefelder Krankenhäusern behandelt werden

Bielefeld -

In Bielefeld hat das Robert-Koch-Institut wie bereits vermeldet einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Corona gemeldet. Es handelt sich um eine 91-jährige Frau. Damit gibt es in Bielefeld mittlerweile 17 Verstorbene im Zusammenhang mit Covid-19.