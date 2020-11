Räuber muss fünfeinhalb Jahre in Haft

Damit ging die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Georg Zimmermann deutlich über die Forderungen von Staatsanwalt Moritz Kutkuhn und Verteidiger Tobias Diedrich hinaus. Beide hatten für den geständigen Angeklagten dreieinhalb Jahre Haft gefordert und waren von einem minderschweren Fall ausgegangen. Dem wollte das Gericht nicht folgen, sah beim in Untersuchungshaft sitzenden 26-Jährigen vielmehr eine hohe Rückfallgeschwindigkeit in alte kriminelle Muster. Der Angeklagte sitzt nicht zum ersten Mal im Gefängnis. Er wurde bereits als Jugendlicher kriminell.

So war der vorbestrafte Bielefelder erst im August vergangenen Jahres aus Strafhaft in anderer Sache entlassen worden. Bereits in der Nacht zum 4. Februar wurde der Bielefelder wieder vorläufig festgenommen, nachdem er mit seinem Bruder erst in die Grundschule Stieghorst und dann beim folgenden Einbruch in die benachbarte Gesamtschule Alarm ausgelöst hatte. Nach diesen Taten kam der 26-Jährige wieder frei und überfiel am 25. März die Jet-Tankstelle an der Detmolder Straße 147. Es ist davon auszugehen, dass der cannabissüchtige Mann ohne Berufsausbildung noch weitere Taten zur Finanzierung seiner Sucht begangen hatten, die ihm von der Kripo nicht nachgewiesen werden konnten.

Die Beute war sowohl bei den beiden Schuleinbrüchen im Februar als auch beim Tankstellenüberfall in März überschaubar. In Stieghorst stahlen die Täter nach ihrer Festnahme von Polizisten sichergestellte Elektronik wie Beamer, Laptop, Fotokameras oder Musikbox. Die Hoffnung, in den Schulleiterbüros größere Bargeldbeträge zu finden, erfüllte sich für die Kriminellen nicht.

In der Tankstelle übergab der Kassierer dem maskierten und mit einer angeblich defekten Schreckschusspistole bewaffneten Bielefelder gerade einmal 475 Euro. Das Geld habe er für Rauschgiftkäufe und zum Begleichen von Drogenschulden ausgegeben, sagte der Angeklagte bei seinem Geständnis zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche.

Diese Tat wertete das Landgericht als schwere räuberische Erpressung. Was dem Angeklagten offenbar nicht bewusst war: Für dieses Delikt gibt es dem Strafgesetzbuch zufolge eine Mindeststrafe von fünf Jahren, auch wenn die Pistole nicht funktioniert.