Schulspeisung und „Falscher Kaviar“

Wilhelm Stratmann nennt die prägenden Ereignisse: „Die Befreiung durch die Amerikaner, die Übergabe an die Briten, zu deren Besatzungszone Bielefeld gehörte, die Übernahme der britischen Kommunalverfassung mit einer Doppelspitze aus Oberstadtdirektor und Oberbürgermeister, aber auch der Hungerwinter 1946/47, die Trümmerbeseitigung, die Aufnahme von 33.000 Vertriebenen. Und natürlich die Währungsreform.“

Es sei nicht so einfach gewesen, passende Exponate zu finden, ergänzt Gerhard Renda: ‚Wichtige Gegenstände aus jener Zeit sind absolut unscheinbar wie etwa die Verfügung des Wohnungsamtes für die Aufnahme von Flüchtlingen.“ 40 Prozent des Wohnraumes sei zerstört gewesen, Bielefelder, deren Haus noch stand, seien verpflichtet worden, Vertriebene aufzunehmen, und auch die Briten hätten Wohnungen für den Eigenbedarf beschlagnahmt. Auf den ersten Blick unspektakulär sind denn auch zum Beispiel eine Konservendose mit angeschweißtem Stiel, die als Schöpfkelle zur Ausgabe der Schulspeisung diente, oder ein Kochbuch zum „Wiederaufbau der deutschen Ernährung“. Renda weist auf Rezepte hin, die etwa erklären, wie man Rahm herstellen könne: „20 Gramm Mehl mit Essig schlagen.“ Gries diente als Brotaufstrich – zusammen mit Fischrogen wurde daraus „Falscher Kaviar“, in „fettfreie weiße Soße“ kam Sauerampfer.

Stratmann bedauert, keine Zigarettenschachteln, made in USA, aus jener Zeit aufgetrieben zu haben: „So können wir die Zigarettenwährung nicht mit einem Exponat dokumentieren.“ In Vergessenheit geraten sein wohl vieles aus jenen Jahren. Als Beispiel nennt er die Tatsache, dass in Großbritannien Lebensmittel rationiert worden seien, um im „Hungerwinter“ die deutsche Bevölkerung versorgen zu können. Stratmann: „Ein starkes Zeichen der Solidarität.“

Für Besucher, darunter viele Bielefelder Schulklassen, habe das Museen eine „einzigartige Situation“ geschaffen. Stratmann: „Anhand der Geschichte der eigenen Stadt können sie sehr anschaulich den Alltag vom Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 bis demnächst dann eben der Gründung der Bundesrepublik nachvollziehen – mit Vernichtung und Neubeginn.“ Dieser im Museum ausgestellte Zeitabschnitt, so Stratmann, ermögliche es, die Geschichte mit den beiden Kriegen und der NS-Zeit im Zusammenhang zu sehen und zu verstehen.

Der neue, kleine Ausstellungsteil – eine fünf Meter lange Vitrine mit den Exponaten – soll noch in diesen Jahr zu sehen sein. Falls das Museum tatsächlich in absehbarer Zeit wieder öffnen dürfe, so die Hoffnung der beiden Historiker.