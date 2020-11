Der flexible Schulstart kommt

Durch den versetzten Schulanfang soll es in Bussen und Bahnen vor allem morgens nicht mehr so eng zugehen, auf diese Weise mögliche Corona-Ansteckungen verringert werden. Georgia Schönemann, Leiterin des städtischen Amtes für Schule, teilte jetzt mit, dass mit Beginn des neuen Schulhalbjahres auch an Bielefelds größter Realschule, der Luisenschule, der Unterrichtsbeginn von 7.50 auf 8.10 Uhr verlegt wird. An den Gesamtschulen Schildesche, Stieghorst (beide bisher 8 Uhr) und Rosenhöhe (bisher 8.10 Uhr) wird es ab 1. Februar ebenfalls neue Anfangszeiten geben. Die Abstimmung laufe. Mit dem Ceciliengymnasium und dem Helmholtz-Gymnasium sollen „zeitnah“ weitere Abstimmungsgespräche stattfinden.

Aktuell profitieren das Verkehrsunternehmen Mobiel und die Stadt vom 1000-Busse-Programm der Landesregierung. Landesweit werden bis zu 1000 zusätzliche Busse finanziert, die im Schülerverkehr eingesetzt werden. In Bielefeld sind sechs Extra-Fahrzeuge im Einsatz, die auf den am stärksten betroffenen Linien für Entlastung sorgen. Das Programm jedoch läuft mit Beginn der Weihnachtsferien aus. Das Schulministerium hatte die Förderung damit verknüpft, dass nach den Ferien in den beteiligten Kommunen ein Konzept zur Entzerrung des Unterrichtsbeginns aufgelegt wird. In Bielefeld machten sich Mobiel, das Amt für Verkehr und das Amt für Schule an die Arbeit.

„Die Regelungen, die jetzt getroffen werden, sind zeitlich bis zum Schuljahresende befristet“, tritt Amtsleiterin Georgia Schönemann Befürchtungen entgegen, die entzerrten Anfangszeiten seien auf Dauer so festgelegt. Dass die Schulanfangszeiten nur vorläufig geändert werden dürften, fordert auch Jan Maik Schlifter (FDP). Seine Fraktion will beantragen, dass die neuen Zeiten nur bis zu den Osterferien gelten sollten. Das dürfte aber auch in den betroffenen Schulen nicht nur gut ankommen, denn ein Stundenplan-Wechsel mitten im Halbjahr ist für sie eine große logistische Herausforderung.

Flexiblere Schulanfangszeiten werden in Bielefeld schon seit vielen Jahren diskutiert. Nach den jüngsten Schätzungen von Mobiel könnte sich allein durch die Veränderung der Anfangszeiten an einzelnen Berufskollegs eine Verringerung der Busauslastungen auf den von den Kollegschülern genutzten Linien um bis zu 25 Prozent ergeben.

Um die Bedarfe und Kapazitäten zu ermitteln, waren bereits zum Schuljahresbeginn Mitte August 50.000 Fragebögen zur Schülerbeförderung und zu Verkehrsgewohnheiten von Mobiel an die „Fahrschüler“ verteilt worden. Zusätzlich wurde auch das Fahrpersonal befragt. Daraus wurde das Grobkonzept entwickelt und den Schulen zur Abstimmung vorgelegt. An dem Verfahren hatte es – wie berichtet – auch Kritik gegeben.