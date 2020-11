Gesetz gegen Missbrauch

Bielefeld (WB/epd) -

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat am Mittwoch ein Kirchengesetz zum Schutz vor vor sexuellem Missbrauch beschlossen. Danach sind begründete Verdachtsfälle zu melden und Mitarbeiter müssen alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Wer wegen einer Sexualstraftat verurteilt ist, kann in der westfälischen Kirche künftig nicht mehr eingestellt werden. In allen Bereichen der Landeskirche, der knapp 2,2 Millionen Protestanten angehören, soll es Präventionskonzepte geben.