83 Neuinfektionen am Donnerstag

Inzidenzwert in Bielefeld liegt jetzt bei 164,6

Bielefeld (WB/abe) -

Am Donnerstag werden 83 Neuinfektionen in Bielefeld gemeldet. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 164,6. Ein Minus von 1,8. Seit Beginn der Pandemie wurden laut RKI 3.445 Coronafälle registriert, 550 davon in den vergangenen sieben Tagen.