Frau (36) von SUV erfasst

Kurioser Unfall in Bielefeld: Autofahrer will Platz machen und rammt Stadtbahn sowie Radfahrerin

Bielefeld -

Als ein Autofahrer am Donnerstag Platz für Radfahrerin machen wollte, setzte der Fahrer (48) eines SUV in der Bielefelder Innenstadt eine Kettenreaktion in Gang. Beim Zurücksetzen stieß der Mann mit seinem Audi Q5 erst gegen eine Stadtbahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto wieder nach vorne geschoben und erfasste die Radlerin. Die 36-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen an Armen und Beinen, berichtete die Polizei.