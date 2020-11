Bielefelder Raubserie vor Aufklärung?

Zivilfahnder fassen nach gescheitertem Überfall 36-Jährigen – polizeibekannter Mann sitzt jetzt in U-Haft

Bielefeld -

Erster Fahndungserfolg in der seit Wochen andauernden Überfallserie in Bielefeld. Nach inzwischen elf bekannt gewordenen Taten haben Zivilfahnder der Kripo einen Verdächtigen (36) aus Bielefeld festgenommen. Der polizeibekannte Drogensüchtige, der inzwischen in U-Haft sitzt, war anhand seiner DNA überführt worden. Er hatte bei einem missglückten Raubüberfall auf einen Imbiss seine Waffe verloren.