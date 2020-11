Es war etwa 21.40 Uhr, als ein Anwohner der Erfurter Straße zunächst den Polizeinotruf wählte. In seinem Carport sei ein Tier unter dem Auto möglicherweise eingeklemmt, es sehe aus wie ein Stachelschwein. Mit dieser Vermutung hatte der Mann recht, wie die zur Unterstützung angeforderten Feuerwehrleute feststellten. „Das Stachelschwein kauerte unter dem Auto in einer Ecke, es war aber zum Glück nicht eingeklemmt“, berichtet Andreas Kramme. „Damit es nicht gleich vor Schreck wegläuft, haben wir die offene Seite des Carports zunächst provisorisch verschlossen.“

Das „Einfangen“ des verschreckten, aber unverletzten Tieres gestaltete sich letztlich recht problemlos, wie der Feuerwehrsprecher sagt: „Keiner von uns wusste: Wie wehrhaft ist ein Stachelschwein? Es hatte seine Stacheln auch sichtbar aufgerichtet. Am Ende konnten wir es aber sacht in eine Hunde-Transportbox locken, die der Anwohner zur Verfügung stellte“, so Kramme. Nachforschungen ergaben, dass das Stachelschwein seinem Besitzer vom Hof Meyer zu Bentrup im Bielefelder Stadtteil Quelle entwischt war, der es wenige Straßen weiter auf dem dortigen Campingplatz hält. Nach etwa einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet, das Tier im Gehege.