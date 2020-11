Museum will Queller Hakenkreuze

Die beiden Hakenkreuze sind gut sichtbar an einer einer Wand im früheren Fabrikgebäude der Stickerei Kampmann, Carl-Severing-Straße 60, das inzwischen dem Discounter Lidl gehört. Mit kräftiger Ölfarbe waren die Machtsymbole der Nazis einst im Abstand von drei Metern auf die Ziegelsteine einer früheren Außenmauer gepinselt worden – jedes einen Meter breit und 1,65 Meter hoch.

„Wir können die Hakenkreuze haben, wenn wir wollen“, versichert Wilhelm Stratmann. Ein verantwortlicher Mitarbeiter der Supermarktkette, die das prägende Queller Backsteingebäude, wie berichtet, abreißen lassen will, um dort eine weitere Filiale zu errichten, habe seiner Anfrage zugestimmt. Unklar ist, ob und in welcher Form die Wandmalereien für diesen Zweck überhaupt verwertbar sind. Es müsse zunächst ein Termin gefunden werden, um die Werke in Augenschein zu nehmen, erklärt der Museumsleiter. „Dann werden wir prüfen, wie sich das ganze abnehmen und transportieren lässt.“ Er hofft aber, dass die Wandbilder oder Teile davon noch 2020 zu den anderen Exponaten der Ausstellung stoßen können und diese dann auch besichtigt werden darf. Aktuell muss das Historische Museum wegen Corona geschlossen bleiben. Im Gespräch mit dem Brackweder Medienarchivar Frank Becker, Chef der Stiftung Medienarchiv Bielefeld, war Stratmann auf die Idee gekommen, sich nach den Nazi-Symbolen aus Quelle zu erkundigen.

Wie diese Zeitung berichtete, waren die Hakenkreuze erstmals 2006 freigelegt worden, als Stickerei-Chefin Eveline Kampmann und Ehemann Jürgen einen Teil ihrer seit 1919 in Familienbesitz befindlichen Hallen renovierten, in dem sich zuvor ein Getränkemarkt befand. Unter einer dicken Schicht aus Wandkalk kamen plötzlich die von der NSDAP für ihre Zwecke missbrauchten Swastiken zum Vorschein und stellten die Kampmanns vor ein Rätsel. Warum waren die Symbole ausgerechnet dort platziert worden? Wer hatte das zu verantworten? Was spielte sich in den 1930er und 1940er Jahren in dem Gebäudeteil ab, den damals die Maschinenfabrik Beckmann & Co. angemietet hatte? Warum wurden die Zeichen gegen Kriegsende nicht von den Nazis selbst oder später von den Amerikanern vernichtet? Wie konnte es sein, dass sie bis in die Gegenwart unentdeckt blieben? All diese Fragen sind weiter unbeantwortet.

Jürgen Kampmann, dessen Großvater zur Nazizeit nachweislich SPD-Ratsherr war, distanzierte sich von dem Fund. Weil er die Wandbilder jedoch für wichtige Relikte „dunkler Tage“ der Queller Geschichte hielt, strich er sie nicht direkt über, sondern nagelte sie zuvor mit Sperrholzplatten zu. Im Sommer 2018, als die Stickerei Kampmann ihren Umzug nach Borgholzhausen vorbereitete, tauchten die Hakenkreuze wieder auf.