Nach Auskunft des Jugendamtes Bielefeld wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung durchgeführt. In 126 Fällen ging es um Vernachlässigung. 94 Mal wurden Verfahren wegen Anzeichen von körperlicher Misshandlung von Kindern eingeleitet. Auf eine psychische Misshandlung von Kindern deuteten 97 Fälle hin, und 19 Mal wurde ein Verfahren wegen sexueller Gewalt eingeleitet.

„Das Ausmaß an täglicher Gewalt ist erschreckend und bleibt dennoch weitgehend unsichtbar oder wird unter den Teppich gekehrt“, beklagt Wolfgang Seidensticker von der UNICEF Arbeitsgruppe Bielefeld.

Ursprünglich hatte die Arbeitsgruppe geplant, zum Tag der Kinderrechte, der heute bundesweit begangen wird, mit öffentlichen Aktionen auf das Schicksal misshandelter Kinder aufmerksam zu machen. „Das ist aufgrund der Corona-Lage nun nicht möglich“, bedauert Wolfgang Seidensticker und fordert gezielte Interventions- und Präventionsmaßnahmen.

Um Kinderschutz zu verbessern, bedürfe es gut ausgestatteter Jugendämter, sensibler Erzieher und Lehrer sowie aufmerksamer Verwandter und Nachbarn. „Wir alle sind gefordert, genau hinzusehen, Verdachtsmomente nicht unter den Teppich zu kehren und eine Kultur der persönlichen Verantwortungsübernahme zu entwickeln“, sagt der UNICEF-Mitarbeiter.

Im Bereich der Prävention sei Bielefeld gut aufgestellt, meint indes Melanie Bergrath, Geschäftsführerin von „EigenSinn“. Der gemeinnützige Verein ist seit 1991 im Bereich Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe tätig und klärt über das Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir!“ Kinder über sexualisierte Gewalt auf. Mehr als 100.000 Grund- und Förderschülern wurden so auf kindgerechte Weise bereits wichtige Informationen vermittelt, um sexuellen Missbrauch zu verhindern oder zu beenden.

Zudem bietet „EigenSinn“ Informationsveranstaltungen für Eltern und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte an. „Nach dem ersten Lockdown haben wir gesonderte Info-Veranstaltungen für Lehrkräfte durchgeführt, um sie zu sensibilisieren“, sagt Melanie Bergrath.

Ferner soll es ab dem 1. Januar Kindersprechstunden an allen Grund- und Förderschulen geben. Bergrath:“In Bielefeld wird viel getan. Es gibt meines Wissens in ganz Deutschland nur drei oder vier vergleichbare Präventionsstellen. Dennoch kann es nie genug Prävention gegen sexuellen Missbrauch geben.“

Gleichwohl leiden auch in Bielefeld Kinder und Jugendliche unter tätlichen Übergriffen. Die offiziellen Zahlen bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs, die Dunkelziffer ist ungleich höher.

„Gewalterfahrungen hinterlassen bei Kindern häufig dramatische Auswirkungen auf das weitere Leben, auf Gesundheit und Bildung, auf die Familien und die Gesellschaft. So können anhaltende Belastungssituationen toxischen Stress verursachen“, betont Wolfgang Seidensticker und stellt noch einmal klar: „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise und die sich daraus ergebenden Folgen haben die Risiken von Gewalt erhöht – und das gilt insbesondere für schon vorher gefährdete Kinder.“