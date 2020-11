Beide Bedeutungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Corona-Jahr, in dem nicht nur Klopapier, sondern auch soziale Kontakte, Kunst und Kultur zur Mangelware geworden sind. „Da kann man sich schon mal geplättet vorkommen. Oder platt gemacht, so als ob man durch die Mangel gedreht worden wäre“, spielt Kunstvermittlerin Marion Dueball ironisch auf die doppeldeutige Begrifflichkeit von Mangelware an.

Ohne ein Quäntchen schwarzen Humor kam der Black Market, die Kunstschau rund um den Totensonntag im Kunstraum Rampe, noch nie aus. Die Pandemie mit zweiter Welle und zweitem Lockdown bietet sich dazu an, die Auswüchse der Pandemie einmal künstlerisch-ironisch unter die Lupe zu nehmen. Unter dem Titel „Mangelware in Corona-Zeit“ präsentiert Marion Dueball vom kommenden Mittwoch an verschiedene künstlerische Positionen.

Dass sie unter strengen Auflagen Besucherinnen und Besucher in ihrer Galerie begrüßen darf, ist dem kommerziellen Ursprung der Galerie zu verdanken. „Anders als kommunale Galerien und Museen gehöre ich zum Einzelhandel“, verdeutlicht die Galeristin.

Da ist es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass die gewerbetreibende Dueball Klopapier anbietet. Aber nicht irgendwelches, sondern das in der von Petra Weifenbach geschaffenen De-luxe-Variante mit goldbestickten Einzelblättchen im Goldrahmen. Vom Massenartikel zur Sonderedition. Zum Schmunzeln regen auch die Scherbenbilder der Lütjenburger Künstlerin an. Nachdenklich stimmen ihre Plakate, die mittels flotter Sprüche die durch Corona ausgebremste Kunst und Kultur zu Mangelware erhebt.

„Nah ran gehen“, empfiehlt Alexandra Sonntag beim Betrachten ihrer zarten Aquarelle – und unterläuft damit das coronabedingte Abstandsgebot. Die Bielefelder Künstlerin betitelt ihre Werke mit dem englischen Begriff „Shelter“, dem wohl auch der Wunsch nach Schutz und Sicherheit zugrunde liegt.

Plastische Exponate aus Wachs und Farbpigmenten sind das Metier von Erika Plamann. Sie hat Froschskupturen und Schneckengehäuse in serieller Ausführung gefertigt und spielt damit auf eine Andenken- und Mitbringselkultur an, die in Zeiten der Reisebeschränkung nicht mehr selbstverständlich ist.

Wer nicht mehr in die Ferne reisen darf, bleibt im eigenen Land, wo ehemals unberührte Landschaften plötzlich zum Touristen-Hotspot werden. Auf die Sehnsucht nach der unberührten Natur spielt Gunther Grabe mit der Weiterführung seines malerischen Walchensee-Zyklus‘ an.

Karin Irshaid präsentiert ihr zeichnerisches Werk, darunter eine raumgreifende ausdrucksstarke grafische Arbeit in Öltechnik.

Den kleinen Dingen des Alltags widmet sich Frank Herzog. Sein wiederkehrendes Motiv sind Steckdosen in altertümlicher Optik. Sein Appell: „Jetzt bloß nicht den Stecker ziehen! Wir brauchen noch Energie und Kraft.“

Hinter dem Künstlernamen „z.b.pohl“ verbirgt sich ein Musiker und Performer, der seit 20 Jahren seine Umgebung fotografisch abtastet. Jetzt präsentiert er seine Straßenfotografie mit interessanten Bielefelder Perspektiven erstmals beim Black Market. „Scare goods“, so der Arbeitstitel“, ist eine Auswahl seiner Social-Media-Kommentare auf eine Gesellschaft, die gerade hart auf die Probe gestellt wird. Der Ausstellungstitel „Mangelware“ kommt ihm da wie gerufen.

Marion Goes präsentiert 15 folkloristisch gearbeitete Mundschutzmasken, die an einer Wäscheleine hängen. Sie sind tragbar und waschbar, erinnern aber zugleich als Wandobjekt an eine weltweit schwierige Zeit.

Der Buchdrucker und Schriftsetzer Hans-Hilmar Koch hat sich einen Traum erfüllt und nennt eine alte Buchdruckpresse mit beweglichen Lettern sein Eigen. Er zeigt Holzschnitte mit Fischmotiven und dazu passenden witzigen Sprüchen, die auf alten Seemannskarten gedruckt wurden. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln werden 30-minütige Besuchstermine für maximal sieben Personen vergeben. Los geht es am Mittwoch, 25. November, von 17 bis 19.30 Uhr. Weitere Öffnungszeiten sind bis zum 16. Dezember und vom 6. bis 23. Januar, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 12 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon 0171/1436846 oder E-Mail info@kunstraum-rampe.de ist erforderlich.