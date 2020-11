Im Rahmen einer Live-Show verleiht der TV-Sender Kika gemeinsam mit ARD und ZDF den Kika-Award an junge Menschen, die mit ihren Ideen und Ambitionen Großes bewirken und die Welt „ein Stück weit besser machen“. Dazu gehört auch Pia Emilia Padberg. Als sie auf den Kika-Award aufmerksam wird, ahnt sie noch nicht, dass ausgerechnet ihr Bewerbungsvideo unter den zahlreichen Kandidaten von der Jury ausgewählt werden würde: „Ich habe nicht damit gerechnet, es haben sich ja so viele Kinder beworben. Das finde ich schon cool“, verrät die Schülerin des Ratsgymnasiums.

Unterstützend zur Seite steht ihr für die Live-Show Eko Fresh, der prominente Pate ihrer Award-Kategorie „For our Planet“. Auch in den anderen Kategorien unterstützen prominente Vertreter ihre engagierten Schützlinge. Ausgestrahlt wird die Live-Show auf dem Kinderkanal Kika an diesem Freitag von 19.30 bis 21.30 Uhr; passend zum Tag der Kinderrechte. Austragungsort ist die Music Hall in Dortmund. Am meisten freue sich Pia Emilia auf das Kennenlernen der anderen Kinder: „Natürlich mit Abstand“, wie sie betont.

Die Aktion „Ein Stück Bielefelder Wald“ habe sie inspiriert. Aus diesem Grund sei sie losgezogen, um etwas zu bewirken. Fast zwei Monate sammelte Pia Emilia Spenden in Höhe von 1700 Euro, wovon schließlich 1700 Buchen im Bielefelder Stadtwald gepflanzt werden konnten. Die kleine Heldin lebt im Allgemeinen sehr umweltbewusst, versucht so gut es geht, Plastikverpackungen zu vermeiden. Die Teilnahme beim Kika-Award sei nur der Startschuss gewesen. Sie plane weiterhin viele Baumpflanzprojekte. Auch die Organisation einer Gruppe von Freunden, um regelmäßig Müll zu sammeln, sei geplant.

Wenn sie sich nicht um den Wald kümmert, tanzt die Siebtklässlerin gerne und spielt Golf. Der Wald liegt ihr aber sehr am Herzen: „Ich kann es nicht mit ansehen, wenn die Wälder immer mehr aussterben“, sagt sie traurig. Pia Emilias Eltern unterstützten sie selbstverständlich. „Ich finde es toll, dass Kinder sich engagieren und die Möglichkeit bekommen, sich einzubringen und etwas Gutes zu tun“, lobt Anja Padberg.

Was Pia Emilia machen möchte, wenn sie groß ist, dürfte auf der Hand liegen: „Ich möchte später eine Organisation haben, die in trockenen Ländern Bäume pflanzt.“