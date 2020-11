Gas wird teurer, Strompreis stagniert

Einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox zufolge haben zum Jahreswechsel bisher 158 Gas-Grundversorger Preiserhöhungen von im Schnitt 6,8 Prozent angekündigt. Für einen Musterhaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch bedeutet das Mehrkosten von 96 Euro pro Jahr. Der bundesweit tätige Energiekonzern Eon verlangt als Grundversorger mit 1652 Euro künftig 4,6 Prozent oder 73 Euro mehr.

Auch in OWL drehen mehrere Grundversorger an der Preisschraube. So zahlt der Musterhaushalt als Kunde der Stadtwerke Herford mit 1348 Euro dann 5,7 Prozent oder 72 Euro mehr pro Jahr. Bei der Energieversorgung Bünde beläuft sich die Erhöhung auf 7,8 Prozent oder 94 Euro auf dann 1294 Euro. Die Beste Stadtwerke verlangen mit 1623 Euro künftig 11,1 Prozent oder 162 Euro mehr. Bei den Stadtwerken Oerlinghausen sind es 6,8 Prozent auf 1502 Euro.

Die Stadtwerke Bielefeld erhöhen den Gaspreis relativ moderat um 4,0 Prozent oder 49 Euro auf 1294 Euro. Auf der anderen Seite kündigen die Bielefelder als bislang einziger Stromgrundversorger in OWL eine Preisänderung zum Jahreswechsel an: Hier verbilligt sich Strom für einen Musterhaushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch um 4,8 Prozent oder 62 Euro auf noch 1235 Euro. Die Stadtwerke begründen dies mit gesunkenen Beschaffungskosten, niedrigeren Netzentgelten und der geringeren EEG-Umlage.

Ansonsten haben beim Strom bundesweit zwar einige Versorger Preissenkungen angekündigt, andere wollen ihre Tarife aber erhöhen. Laut Verivox planen bislang 49 Grundversorger für 2021 Preissenkungen von durchschnittlich 1,9 Prozent. Für den Musterhaushalt bedeute das eine Entlastung um 24 Euro. Gleichzeitig hätten 47 Grundversorger aber Preissteigerungen von im Schnitt 2,4 Prozent mitgeteilt, was Mehrkosten von knapp 32 Euro entspreche.

„Die Mehrheit der Stromanbieter sieht trotz gedeckelter EEG-Umlage derzeit offenbar keinen Spielraum für günstigere Preise“, erklärt Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. „Wir rechnen daher für das kommende Jahr mit stagnierenden Strompreisen auf hohem Niveau.“ Durch die leicht sinkende EEG-Umlage würden die Kosten für den Musterhaushalt um rund 10 Euro im Jahr sinken. Gleichzeitig stiegen jedoch andere Abgaben und Umlagen um rund 4 Euro. Von Ort zu Ort unterschiedlich entwickeln sich die Stromnetzentgelte. Die Marktbeobachter des Portals Check24 rechnen sogar mit auf breiter Front steigenden Strompreisen.

Verbraucherschützer sind verärgert. „Obwohl EEG-Umlage und Beschaffungskosten sinken, geben die meisten Energieversorger diese Vorteile nicht weiter, sondern gehen auf Tauchstation“, kritisiert der Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, Udo Sieverding. „Dabei war die Senkung der Strompreise von der Bundesregierung als Gegenmaßnahme zur CO2-Bepreisung bei Öl und Gas gedacht.“ Das sei für Verbraucher „doppelt ärgerlich“.