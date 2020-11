Für Amphibien angerichtet

Wie das WESTFALEN-BLATT berichtete, sollen die einstmals in den nahen Rieselfeldern Windel heimischen Tiere dort mit menschlicher Unterstützung neben den gängigen Frosch- und Molcharten wieder eine stabile Population aufbauen – die einzige in Ostwestfalen. Zu diesem Zweck waren seit 2014 mehr als 8000 Kaulquappen und junge Kröten aus einem Ennigerloher Zuchtbetrieb ausgesetzt worden. Mit Erfolg: Nachweislich haben sich die ersten von ihnen 2019 in Senne vermehrt. Dieses Ergebnis basiert auf dem EU-Projekt LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) »Atlantische Sandlandschaften«, mit dem die Nachzucht der landesweit vom Aussterben bedrohten Amphibien und die Baumaßnahme finanziert wurden.

Die Knoblauchkröte heißt so, weil sie unter Stress angeblich ein Sekret absondert, das entsprechend riecht. Um ihr die Chance zu geben, sich auch außerhalb der Rieselfelder anzusiedeln, soll sie sich nach Vorstellung der beteiligten Biologen vorrangig nach Süden in Richtung Kampeters Kolk ausbreiten. Sennes einzige Grünbrücke führt sie über die Autobahn 33 direkt dorthin. Damit sie den zwei Hektar großen Biotop als nächsten „Trittstein in der Agrarsteppe“ annimmt, ist dieser aufwendig umstrukturiert worden.

Auf das Auge des ortskundigen Betrachters wirkt die Maßnahme befremdlich, weil sie einem Kahlschlag gleicht. Und doch entspricht sie genau dem, was die Biologen erreichen wollten: das zugewucherte, stark beschattete Gelände um die meisten seiner Weiden und Erlen samt Baumwurzeln zu erleichtern, um den zuletzt schlammigen und nährstoffreichen Tümpel zu einem sandigen, nährstoffarmen, viel artenreicheren Gewässer zu entwickeln.

Der Gütersloher Landschaftsbauer Kahleis lockerte der grabfreudigen, nachtaktiven Knoblauchkröte in diesem Zusammenhang auch den verhärteten Boden auf und legte ihr alternativ auf der benachbarten Wiese ein zweites Kleingewässer an. Noch liegt es trocken, aber wie der bis zu 6000 Quadratmeter große Kolk selbst soll es künftig von Grund- und Oberflächenwasser gespeist werden und dann eine maximale Wasserfläche von rund 100 Quadratmetern vorhalten können. Das LIFE-Projekt sieht vor, im Frühjahr 2021 weitere junge Knoblauchkröten in Senne auszusetzen – dieses Mal direkt an Kampeters Kolk und seinem neuen Nebengewässer.

„Wir hoffen, dass sich nach der Umstrukturierung künftig auch andere seltene Pflanzen- und Tierarten blicken lassen“, betont Biologe Frank Ahnfeldt, der das Gelände im Auftrag der Bio-Station betreut. Gerne würde er dort den Sonnentau wieder sehen, den Lungenenzian, Fieberklee oder Wollgras; alles Arten, die dort einst nachgewiesen waren. Damit eine besondere Libellenart dem Tümpel treu bleibt, sind an dessen Ufer zwei kleine, verbuschte und überhängende Weiden stehen geblieben. Ahnfeldt erklärt den Zusammenhang: „Die Gemeine Weidenjungfer ritzt die Rinde der Weide an, um ihre Eier daran abzulegen. Sobald die Larven schlüpfen, lassen sie sich ins Wasser fallen.“