Es war einem frühen Samstag, als das Firmenfahrzeug eines 42-jährigen Rietbergers am Willy-Brandt-Platz das Ziel eines Brandstifters wurde. Durch die Hitzeentwicklung war auch die Stadthalle beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein Sachschaden von 70.000 Euro entstanden.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein polizeibekannter Bielefelder ins Visier der Kriminalbeamten. Daraufhin wurde einem Antrag auf Wohnungsdurchsuchung des Mannes durch die Staatsanwaltschaft stattgegeben.

Der dringend Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung angetroffen. In den durchsuchten Räumlichkeiten konnten mehrere Indizien gefunden werden, die den Bielefelder mit der Tat am 10. Oktober in Verbindung bringen.