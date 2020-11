Höchster Tageswert: 140 neue Coronafälle am Samstag

Inzidenzwert steigt in Bielefeld um 12,8 auf 175,6

Bielefeld (WB/abe) -

Am Samstag werden für Bielefeld 140 Neuinfektionen angegeben. So viele wie noch nie bei einer Tagesmeldung. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 175,6. Ein Plus von 12,8.