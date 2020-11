Glätteunfall mit Alkohol am Steuer

Bielefeld (WB/abe) -

Nach Angaben der Polizei könnte es der erste Glätteunfall auf Bielefelder Straßen in diesem Jahr gewesen sein. Allerdings kommt auch Alkohol am Steuer als Unfallursache in Frage. In der Auffahrt vom Ostwestfalendamm auf die Autobahn A 33 in Richtung Osnabrück hat sich am Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet.