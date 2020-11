Lebensgefährlicher Arbeitsunfall

40-Jähriger bei Sturz in Baugrube von Mauer begraben

Bielefeld (WB/cm). Bei Erdbauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Heepen wurde am Samstagnachmittag ein 40-Jähriger von einer umstürzenden Mauer begraben. Angehörige erlebten das Unglück und alarmierten über den Notruf 112 die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen der Retter hatten sie den fast vollständig verschütteten Bielefelder aus dem Graben befreit.