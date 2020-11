Laut Polizei hatten Angehörige gegen 15.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil der Mann bin eine etwa 1,50 Meter tiefe Baugrube gefallen war und von einer Mauer begraben wurde.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bereits aus dem Loch befreit worden. Er wurde umgehend notärztlich versorgt. Reanimationsmaßnahmen waren notwendig. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Offensichtlich hatte der 40-Jährige Erdarbeiten an einem Wohnhaus in der Straße In der Sandgrube durchgeführt. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls ermittelt derzeit die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich im Bielefelder Ortsteil Heepen in der Straße In der Sandgrube. Foto: Christian Müller