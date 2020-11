61 Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

Inzidenzwert in Bielefeld sinkt leicht

Bielefeld (WB/abe) -

Am Sonntag werden für Bielefeld 61 Neuinfektionen angegeben. Am Samstag waren es mit 140 mehr als doppelt so viele. Der Inzidenzwert ist um 3,6 auf 172,1 leicht gesunken.