Bielefeld (WB) -

Bei Erdbauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Heepen wurde am Samstagnachmittag ein 40-Jähriger von einer umstürzenden Mauer verletzt worden. Wie die Polizeileitstelle am Sonntagmittag auf Nachfrage mitteilte, erlag der 40-Jährige seinen schweren Verletzungen.