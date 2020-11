„Tequila“ geht bei der Polizei in die Lehre

Nun muss sich die junge Hundedame beweisen, ob sie zur künftigen Ermittlerin auf vier Pfoten taugt. Immerhin gibt es schon blaublütige Vorschusslorbeeren. „Durch ihren Namen der Zuchtstätte trägt die Hündin offiziell den adeligen Namen Tequila von den Sennequellen“, sagt Polizeisprecher Bökenkamp.

An der Seite von Constanze erobere die junge Hundedame nun ihre neue Umgebung. „Am Anfang soll sich der Welpe an ihre Hundeführerin als Bezugsperson gewöhnen und im Anschluss auch eine enge Bindung zu allen Familienmitgliedern aufbauen. Constanze Komossa trainiert jeden Tag mit Tequila und versucht, sie spielerisch an ihre Umwelt heranzuführen. Für die verspielte Hundedame sei das alles ein großes Abenteuer, aber auch das Erlernen von Gehorsam und Befolgen von Befehlen wie „Sitz“, „Platz“ oder „Hier“ gehöre dazu. Bökenkamp: „Bei ihren Trainings und im Alltag kann Tequila sich einiges von ihrem fünfjährigen Vorbild Django abgucken, der Constanze Komossa seit gut vier Jahren zugewiesen und ausgebildeter Sprengstoffspürhund ist.“

In ihrer neuen Umgebung zu Hause darf Tequila ihre ersten spannenden Bekanntschaften mit Staubsauger, Föhn, Mixer und Rasenmäher machen. Nachdem sie ihr näheres Umfeld kennen gelernt hat, geht es raus in die weite Welt. Dort lernt die junge Hündin den Umgang mit Menschen kennen, findet in den Kindern auf den Spielplätzen. Bei ihrer Erkundungstour geht es auch an besondere Orte wie Werkstätten, Baustellen, Örtlichkeiten mit besonderer Höhe oder wackelige Untergründe.

„Mit Beginn der Zahnung wird es für die kleine Hündin dann langsam ernst, wenn die Trainerin mit ihr in die Schutzdienstausbildung startet. Jetzt wird Tequila an Suchen herangeführt und lernt, wie sie einen Straftäter aufspürt, stellt und wenn erforderlich auch beißt“, erklärt der Polizeisprecher. Sollte Tequila im Alter von einem Jahr ihre erste Prüfung auf Eignung und den Gesundheitscheck erfolgreich bestehen, ist die gemeinsame Zeit mit der Trainerin vorbei. „Sie wird an ihren neuen Diensthundeführer in unserer Behörde übergeben“, sagt der Bielefelder Polizeisprecher. Das neue Team könne dann gemeinsam auf die nächste Prüfung hinarbeiten,