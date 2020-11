An diesem Montag gibt es in Bielefeld 61 Coronavirus-Neuinfektionen. „Damit steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder auf 3.810. Aktuell infektiös sind 1.051 Menschen und damit 13 weniger als am Vortag“, sagt die Stadtsprecherin.

2.736 Personen sind mittlerweile wieder genesen (+72). Aktuell liegen 105 Bielefelderinnen und Bielefelder im Krankenhaus. 39 davon werden auf der Intensivstation behandelt und 31 auch beatmet.

1699 Bielefelderinnen und Bielefelder befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

Die Neuinfektionsrate in den letzten sieben Tagen steigt um 0,9 auf 173 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht 575 Neuinfizierten.