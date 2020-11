Weitere Angaben dazu liegen bislang noch nicht vor. Außerdem werden, genau wie am Sonntag 61 Neuinfektionen angegeben. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 173,0, ein Plus von 0,9. Seit Beginn der Pandemie wurden laut Robert-Koch-Institut 3.810 Coronafälle in Bielefeld registriert, 578 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 1.600 ehemals Infizierte als genesen, als derzeit infektiös demnach bis zu 2.190.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden mit Stand von Sonntag 96 Coronapatienten behandelt, 37 davon auf einer Intensivstation und 26 auch unter Beatmung.

Unter Quarantäne stehen fast 2.200 Bielefelder.