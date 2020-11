Maskenpflicht: Frau dreht in Bielefeld durch

Bielefeld -

Es sind auf den ersten Blick verstörende Szenen, die mitten in der Bielefelder Innenstadt von einem Augenzeugen mit einem Mobiltelefon gefilmt und ins Internet gestellt worden sind. In sozialen Netzwerken kursieren Videos von einer Maskenpflicht-Kontrolle des städtischen Ordnungsamtes in der Fußgängerzone Bahnhofstraße gegenüber der Karstadt-Filiale. In einem Hauseingang fixiert vor Dutzenden Passanten am Freitag gegen 16 Uhr ein Mann in dunkelblauer Uniform, abgesichert von seinen Kollegen, eine zappelnde, um Hilfe schreiende Frau auf dem Boden. Die Frau ist hörbar in einer psychischen Ausnahmesituation.