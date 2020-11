City-Handel fehlen die Kunden

Laut einer Umfrage des HDE unter 580 Händlern lag die Kundenzahl in den Stadtzentren auch in der dritten Novemberwoche um bis zu 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Umsätze hätten um knapp ein Drittel unter dem Vorjahreswert gelegen. Im Bekleidungshandel habe das Minus sogar 40 Prozent betragen.

Passantenzählungen des Kölner Start-ups Hystreet zeigen seit dem Lockdown-Beginn sowohl in der Paderborner Einkaufsmeile Westernstraße als auch an mehreren Zählstellen in der Bielefelder Innenstadt Rückgänge zum Vorjahr um 25 bis 30 Prozent. Auffällig ist, dass die Differenz an Freitagen und Samstagen niedriger ist als an den übrigen Wochentagen. Gerade in den Abendstunden ist die Frequenz – auch wegen der geschlossenen Gastronomie – deutlich geringer als üblich. Etliche Geschäfte reagieren darauf mit reduzierten Öffnungszeiten – auch um Kosten zu senken. Der Textilhändler P&C etwa öffnet in Bielefeld nur noch bis 19 statt bis 20 Uhr. In der Bielefelder Altstadt habe sich fast durchweg 18 Uhr als Geschäftsschluss etabliert, sagt Henner Zimmat von der Kaufmannschaft.

Händler in kleineren Orten profitierten teils davon, dass Kunden den Weg in die Großstädte derzeit mieden, sagt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands OWL. Händler seien, wie im ersten Lockdown, auf ein Entgegenkommen der Vermieter angewiesen.

„Wenn die Politik jetzt nicht zeitnah mit Hilfsprogrammen eingreift, dann überschreiten wir den Kipppunkt, ab dem viele Händler nicht mehr zu retten sein werden“, warnt Genth. Er fordert, die Novemberhilfen auch für Einzelhändler zu öffnen. Außerdem müssten die Überbrückungshilfen so angepasst werden, dass auch der Einzelhandel davon profitieren könne. „Die Politik darf die Einzelhändler, die enorm unter den Auswirkungen des Teil-Lockdowns leiden, nicht im Stich lassen. Es geht an dieser Stelle auch um die Zukunft unserer Stadtzentren“, sagt Genth.