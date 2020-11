Sorge um die Berufsausbildung

Wunsch und Wirklichkeit klaffen für viele Azubis vor allem beim Thema Wohnen auseinander: Während fast 68 Prozent gerne in den eigenen vier Wänden leben würden, wohnen rund 73 Prozent noch im Elternhaus. Damit verbunden sind oft auch weite Wege zur Ausbildungsstelle oder Berufsschule, sagt Jana Ramme, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Gütersloh-Oelde. Angesichts von Mängeln im ÖPNV in ländlichen Bereichen von OWL ist auch das Azubi-Ticket für 62 Euro im Monat nicht immer eine echte Hilfe. Auch deshalb wurde ein Bündnis gegründet mit dem Ziel, in OWL Azubi-Wohnheime zu etablieren. In Gütersloh gebe es positive Signale aus der Politik, sagt Ramme. „Wir müssen aber noch dicke Bretter bohren.“ In Hamburg habe der Kampf um ein Azubi-Wohnheim zehn Jahre gedauert. „Wir hoffen, dass wir es schneller schaffen.“ Dafür brauche es Unterstützung von Unternehmen.